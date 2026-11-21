Los polos magnéticos de dos planetas lejanos podrían haberse desplazado mucho desde nuestra última visita.

En la década de 1980, la sonda Voyager 2 sobrevoló Urano y después Neptuno. Sus mediciones revelaron una característica sorprendente: sus campos magnéticos se parecen muy poco al de la Tierra. Están muy inclinados y presentan formas irregulares, lejos de la imagen de un simple imán situado en el centro de un planeta.

Representación artística de la sonda Voyager 2 pasando cerca de Urano y sus anillos.

Crédito: Kevin M. Gill — CC BY 2.0.

En la Tierra, el campo magnético orienta las brújulas y contribuye a desviar partículas cargadas procedentes del espacio. Su eje principal está bastante cerca del eje de rotación terrestre. En Urano y Neptuno, las inclinaciones medidas alcanzaban aproximadamente 59 y 47 grados, respectivamente.

Para entender esta inclinación, un equipo dirigido por Chi Yan, de la Universidad de Texas en Austin, simuló lo que ocurre en el interior de estos dos mundos. Los científicos variaron la forma en que sus materiales conducen la electricidad a distintas profundidades.

En el interior de estos planetas, las presiones y las temperaturas son enormes. En ciertas condiciones, las moléculas de agua pueden separarse en partículas cargadas. La mezcla puede entonces conducir la electricidad. Sus movimientos pueden producir un campo magnético, como ocurre con el metal líquido en movimiento en las profundidades de la Tierra.

Urano y Neptuno, comparados con la Tierra.

Instituto Lunar y Planetario de Houston, Texas, EE. UU. · CC BY 2.0

Las simulaciones muestran que una conductividad eléctrica que aumenta con la profundidad puede generar campos desordenados comparables a los observados por la Voyager 2.

Otro resultado: en algunos cálculos, la inclinación del campo cambia varias decenas de grados en unas pocas décadas. En otros, evoluciona mucho más despacio. Por tanto, los investigadores no afirman que los polos hayan cambiado realmente desde los sobrevuelos: muestran que vale la pena comprobar esa posibilidad.

El problema es la falta de mediciones. La Voyager 2 sigue siendo la única sonda que ha estudiado directamente el campo magnético de cada uno de estos planetas. Lo ideal sería comparar sus datos con una medición actual, pero ningún vehículo nuevo ha realizado aún ese viaje.

Ya se contempla una comprobación indirecta. Los investigadores analizan observaciones de auroras realizadas por el telescopio espacial James Webb. La posición y la forma de estos resplandores, producidos por partículas cargadas en la atmósfera, podrían revelar cómo han evolucionado los campos magnéticos.