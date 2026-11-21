Os polos magnéticos de dois planetas distantes podem ter se deslocado bastante desde nossa última visita.

Na década de 1980, a sonda Voyager 2 sobrevoou Urano e, depois, Netuno. Suas medições revelaram uma característica surpreendente: os campos magnéticos desses planetas são bem diferentes do da Terra. Eles são muito inclinados e têm formas irregulares, longe da imagem de um simples ímã no centro de um planeta.

Representação artística da sonda Voyager 2 passando perto de Urano e de seus anéis.

Crédito: Kevin M. Gill — CC BY 2.0.

Na Terra, o campo magnético orienta as bússolas e ajuda a desviar partículas carregadas vindas do espaço. Seu eixo principal fica relativamente próximo ao eixo de rotação terrestre. Em Urano e Netuno, as inclinações medidas chegavam a cerca de 59 e 47 graus, respectivamente.

Para entender essa inclinação, uma equipe liderada por Chi Yan, da Universidade do Texas em Austin, simulou o que acontece no interior desses dois mundos. Os cientistas variaram a forma como os materiais conduzem eletricidade em diferentes profundidades.

No interior desses planetas, as pressões e temperaturas são enormes. Em certas condições, as moléculas de água podem se separar em partículas carregadas. A mistura então se torna capaz de conduzir eletricidade. Seus movimentos podem gerar um campo magnético, assim como o metal líquido em movimento nas profundezas da Terra.

Urano e Netuno, com a Terra para comparação.

Instituto Lunar e Planetário, Houston, Texas, EUA · CC BY 2.0

As simulações mostram que uma condutividade elétrica que aumenta com a profundidade pode gerar campos desordenados semelhantes aos observados pela Voyager 2.

Outro resultado: em alguns cálculos, a inclinação do campo muda várias dezenas de graus ao longo de algumas décadas. Em outros, ela muda muito mais devagar. Portanto, os pesquisadores não afirmam que os polos realmente se deslocaram desde os sobrevoos: mostram que essa possibilidade merece ser verificada.

O problema é a falta de medições. A Voyager 2 continua sendo a única sonda a estudar diretamente o campo magnético de cada um desses planetas. O ideal seria comparar seus dados com uma medição atual, mas nenhuma outra nave fez essa viagem até agora.

Uma verificação indireta já está sendo considerada. Os pesquisadores estão analisando observações de auroras feitas pelo telescópio espacial James Webb. A posição e a forma dessas luzes, produzidas por partículas carregadas na atmosfera, podem revelar como os campos magnéticos evoluíram.