Winzige Staubpartikel, die auf die Erde gefallen sind, könnten die Spuren von sehr altem Wasser bewahrt haben, das aus den Außenbereichen des Sonnensystems stammt.

Jenseits von Neptun erstreckt sich eine riesige Region, die von kleinen eisigen Körpern bevölkert ist: der Kuipergürtel. Diese Objekte befinden sich so weit von der Sonne entfernt, dass ihre Untersuchung schwierig bleibt. Dennoch verlieren einige winzige Fragmente, die schließlich in die erdnahen Regionen gelangen.

Künstlerische Darstellung des Kuipergürtels, der jenseits von Neptun von zahlreichen kleinen eisigen Körpern bevölkert ist.

Quelle: ESO/M. Kornmesser.

Ein von Lindsay Keller vom Johnson Space Center der NASA geleitetes Team untersuchte zwölf dieser Körner. Sie sind nur wenige Hundertstel Millimeter groß. Spezialisierte Flugzeuge sammelten sie hoch in der Atmosphäre ein, bevor sie sich mit Staub vom Boden vermischen konnten.

Wie lässt sich feststellen, woher so kleine Partikel stammen? Die Forschenden untersuchten die Spuren, die schnelle, von der Sonne ausgesandte Teilchen in ihren Mineralen hinterlassen hatten. Je zahlreicher diese Spuren sind, desto länger könnte der Aufenthalt im All gedauert haben. Ihre Häufigkeit entspricht einer Reise aus sehr weit entfernten Regionen, möglicherweise aus dem Kuipergürtel.

Der Inhalt dieser Körner hält eine weitere Überraschung bereit: Mehrere enthalten Minerale, die durch Wasser verändert wurden. Das bedeutet, dass in ihren Ursprungskörpern wahrscheinlich einst Bedingungen herrschten, unter denen Eis schmelzen und mit Gestein reagieren konnte. Heute sind diese Objekte größtenteils gefroren.

Der interessanteste Hinweis findet sich jedoch im Sauerstoff dieser Minerale. Dieses Element kommt in der Natur in mehreren Formen vor, die sich geringfügig durch ihre Masse unterscheiden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler maßen ungewöhnliche Anteile seiner schwersten Formen. Diese ermöglichen es, einen Teil der chemischen Signatur des Wassers zu erkennen, das die Gesteine verändert hat.

Dieses Wasser ähnelt in seiner Sauerstoffzusammensetzung nicht dem Wasser, das aus den sonnen­näheren Regionen bekannt ist. Die Forschenden sehen darin die Spur eines Wasservorrats, der seit den Anfängen des Sonnensystems vor etwa 4,5 Milliarden Jahren weitgehend von den Materialien des inneren Sonnensystems getrennt geblieben ist.

Es muss noch geklärt werden, ob sich diese Signatur in weiteren Staubpartikeln wiederfindet. Die Studie umfasst nur zwölf Körner, und ihre genaue Herkunft lässt sich nicht für jedes einzelne zurückverfolgen. Weitere Analysen könnten genauer bestimmen, welche entfernten Regionen dieses Wasser bewahrt haben und wie es entstanden ist.