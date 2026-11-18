Minúsculas poeiras que caíram na Terra podem ter conservado o registro de uma água muito antiga, vinda dos confins do Sistema Solar.

Além de Netuno estende-se uma vasta região povoada por pequenos corpos gelados: o cinturão de Kuiper. Esses objetos estão tão distantes do Sol que seu estudo continua difícil. Ainda assim, alguns perdem minúsculos fragmentos que acabam viajando para as regiões próximas da Terra.

Visão artística do cinturão de Kuiper, povoado por numerosos pequenos corpos gelados além de Netuno.

Crédito: ESO/M. Kornmesser.

Uma equipe liderada por Lindsay Keller, do centro espacial Johnson da NASA, estudou doze desses grãos. Eles medem apenas algumas dezenas de milésimos de milímetro. Aviões especializados os coletaram bem alto na atmosfera, antes que se misturassem à poeira do solo.

Como saber de onde vêm partículas tão pequenas? Os pesquisadores observaram os rastros deixados em seus minerais por partículas rápidas emitidas pelo Sol. Quanto mais numerosas essas marcas, mais longa pode ter sido a permanência no espaço. Sua abundância corresponde a uma viagem desde regiões muito distantes, possivelmente o cinturão de Kuiper.

O conteúdo desses grãos reserva outra surpresa: vários contêm minerais que foram transformados pela água. Isso significa que seus corpos de origem provavelmente conheceram, no passado, condições que permitiam o derretimento do gelo e sua reação com as rochas. Hoje, esses objetos estão principalmente congelados.

Mas o indício mais interessante encontra-se no oxigênio desses minerais. Esse elemento existe naturalmente sob várias formas, ligeiramente diferentes em massa. Os cientistas mediram proporções incomuns de suas formas mais pesadas. Elas permitem recuperar parte da assinatura química da água que transformou as rochas.

Essa água não se parece, por sua composição de oxigênio, com a conhecida nas regiões mais próximas do Sol. Os pesquisadores veem nela o vestígio de uma reserva de água que permaneceu amplamente separada dos materiais do Sistema Solar interior desde seus primórdios, há cerca de 4,5 bilhões de anos.

Ainda é preciso determinar se essa assinatura aparece em mais poeiras. O estudo abrange apenas doze grãos, e sua origem exata não pode ser rastreada individualmente. Outras análises poderiam esclarecer quais regiões distantes conservaram essa água e como ela se formou.