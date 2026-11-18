De minuscules poussières tombées sur Terre pourraient avoir conservé la trace d'une eau très ancienne, venue des confins du Système solaire.

Au-delà de Neptune s'étend une vaste région peuplée de petits corps glacés : la ceinture de Kuiper. Ces objets se trouvent si loin du Soleil que leur étude reste difficile. Pourtant, certains perdent de minuscules fragments qui finissent par voyager vers les régions proches de la Terre.

Vue d'artiste de la ceinture de Kuiper, peuplée de nombreux petits corps glacés au-delà de Neptune.

Crédit : ESO/M. Kornmesser.

Une équipe menée par Lindsay Keller, du centre spatial Johnson de la NASA, a étudié douze de ces grains. Ils mesurent seulement quelques dizaines de millièmes de millimètre. Des avions spécialisés les avaient recueillis très haut dans l'atmosphère, avant qu'ils ne se mélangent aux poussières du sol.

Comment savoir d'où viennent des particules aussi petites ? Les chercheurs ont observé les traces laissées dans leurs minéraux par des particules rapides émises par le Soleil. Plus ces marques sont nombreuses, plus le séjour dans l'espace a pu être long. Leur abondance correspond à un voyage depuis des régions très éloignées, possiblement la ceinture de Kuiper.

Le contenu de ces grains réserve une autre surprise : plusieurs renferment des minéraux qui ont été transformés par de l'eau. Cela signifie que leurs corps d'origine ont probablement connu, autrefois, des conditions permettant à de la glace de fondre et de réagir avec les roches. Aujourd'hui, ces objets sont surtout gelés.

Mais l'indice le plus intéressant se trouve dans l'oxygène de ces minéraux. Cet élément existe naturellement sous plusieurs formes, légèrement différentes par leur masse. Les scientifiques ont mesuré des proportions inhabituelles de ses formes les plus lourdes. Elles permettent de retrouver une partie de la signature chimique de l'eau qui a transformé les roches.

Cette eau ne ressemble pas, par sa composition en oxygène, à celle connue dans les régions plus proches du Soleil. Les chercheurs y voient la trace d'une réserve d'eau restée largement séparée des matériaux du Système solaire intérieur, depuis ses débuts il y a environ 4,5 milliards d'années.

Reste à déterminer si cette signature se retrouve dans davantage de poussières. L'étude porte sur douze grains seulement, et leur provenance exacte ne peut pas être suivie individuellement. D'autres analyses pourraient préciser quelles régions éloignées ont conservé cette eau et comment elle s'est formée.