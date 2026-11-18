Pequeñísimas partículas de polvo caídas en la Tierra podrían haber conservado la huella de un agua muy antigua, procedente de los confines del Sistema Solar.

Más allá de Neptuno se extiende una vasta región poblada por pequeños cuerpos helados: el cinturón de Kuiper. Estos objetos se encuentran tan lejos del Sol que su estudio sigue siendo difícil. Sin embargo, algunos pierden diminutos fragmentos que terminan viajando hacia las regiones cercanas a la Tierra.

Representación artística del cinturón de Kuiper, poblado por numerosos pequeños cuerpos helados más allá de Neptuno.

Crédito: ESO/M. Kornmesser.

Un equipo dirigido por Lindsay Keller, del Centro Espacial Johnson de la NASA, estudió doce de estos granos. Miden apenas unas pocas centésimas de milímetro. Aviones especializados los recogieron a gran altura en la atmósfera, antes de que se mezclaran con el polvo del suelo.

¿Cómo saber de dónde proceden partículas tan pequeñas? Los investigadores observaron las huellas dejadas en sus minerales por partículas rápidas emitidas por el Sol. Cuantas más marcas hay, más tiempo podría haber durado la permanencia en el espacio. Su abundancia corresponde a un viaje desde regiones muy alejadas, posiblemente el cinturón de Kuiper.

El contenido de estos granos reserva otra sorpresa: varios contienen minerales que fueron transformados por el agua. Esto significa que sus cuerpos de origen probablemente conocieron, en el pasado, condiciones que permitieron que el hielo se derritiera y reaccionara con las rocas. Hoy, estos objetos están principalmente congelados.

Pero el indicio más interesante se encuentra en el oxígeno de estos minerales. Este elemento existe de forma natural en varias formas, ligeramente diferentes por su masa. Los científicos midieron proporciones inusuales de sus formas más pesadas. Estas permiten recuperar parte de la firma química del agua que transformó las rocas.

Por su composición en oxígeno, esta agua no se parece a la conocida en las regiones más cercanas al Sol. Los investigadores ven en ella la huella de una reserva de agua que permaneció ampliamente separada de los materiales del Sistema Solar interior desde sus inicios, hace unos 4.500 millones de años.

Queda por determinar si esta firma aparece en una cantidad mayor de polvo. El estudio abarca solo doce granos, y su procedencia exacta no puede seguirse de forma individual. Otros análisis podrían precisar qué regiones lejanas conservaron esta agua y cómo se formó.