Los cientos de pequeños puntos rojos descubiertos por el telescopio espacial James-Webb siguen intrigando a los astrónomos.

Estos objetos, apodados de forma muy explícita «pequeños puntos rojos», se observan en una época en la que el Universo apenas tenía unos cientos de millones de años. Su luminosidad es comparable a la de galaxias enteras, aunque solo miden unos cientos de años luz.

Seis «pequeños puntos rojos» observados por el telescopio espacial James-Webb, con sus nombres y desplazamientos al rojo.

Crédito: NASA, ESA, CSA, STScI, D. Kocevski (Colby College) / ESA-Webb, CC BY 4.0.

Pero si su luz procede, como cabría suponer, de agujeros negros que absorben grandes cantidades de materia, ¿por qué los astrónomos no detectan los rayos X asociados a esa actividad?

Un equipo dirigido por Daniel Whalen, de la Universidad de Portsmouth, estudió esta cuestión mediante simulaciones informáticas. Los científicos reprodujeron las condiciones de formación de galaxias en el Universo joven.

En su escenario, grandes cantidades de gas se acumulan y dan origen a una estrella excepcionalmente masiva. Esta colapsa sobre sí misma y forma un agujero negro, que permanece rodeado por el vasto disco de gas que le dio origen.

Al acercarse al agujero negro, la materia se calienta y emite una radiación intensa. Sin embargo, la densidad del gas circundante impide que escapen muchos de los rayos X. En cambio, parte de la radiación ultravioleta, visible e infrarroja puede llegar hasta nuestros telescopios.

Las simulaciones también muestran, cerca del agujero negro, un cúmulo de estrellas cuya masa total equivale a la de cien millones de soles. Estas estrellas contribuyen a la parte azul del espectro luminoso emitido, mientras que el gas que rodea el agujero negro contribuye a la parte roja.

Al combinar estas distintas fuentes, los investigadores consiguen reproducir las características de varios pequeños puntos rojos observados por James-Webb, en particular las de sus espectros de luz.

Este escenario también permitiría comprender mejor otro misterio astronómico: ¿cómo pudieron crecer tan rápidamente los agujeros negros supermasivos después del Big Bang?

La formación de un agujero negro a partir de una estrella excepcionalmente masiva le daría una ventaja considerable sobre los que se originan en estrellas ordinarias. Así, los agujeros negros estudiados en las simulaciones alcanzan una masa de unos diez millones de veces la del Sol desde su nacimiento.

Estos resultados, publicados en The Astrophysical Journal Letters, se basan en simulaciones. Serán necesarias nuevas observaciones para determinar si este mecanismo explica la formación de todos o algunos de los pequeños puntos rojos.