Les centaines de petits points rouges découverts par le télescope spatial James-Webb intriguent toujours les astronomes.

Ces objets, surnommés de manière très explicite les « petits points rouges », sont observés à une époque où l'Univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Leur luminosité est comparable à celle de galaxies entières, alors qu'ils ne mesurent que quelques centaines d'années-lumière.

Six « petits points rouges » observés par le télescope spatial James-Webb, avec leurs noms et décalages vers le rouge.

Crédit : NASA, ESA, CSA, STScI, D. Kocevski (Colby College) / ESA-Webb, CC BY 4.0.

Mais si elle provient, comme on pourrait le supposer, de trous noirs absorbant de grandes quantités de matière, pourquoi les astronomes ne détectent-ils pas les rayons X associés à cette activité ?

Une équipe dirigée par Daniel Whalen, de l'université de Portsmouth, a exploré cette question à l'aide de simulations informatiques. Les scientifiques ont reproduit les conditions de formation de galaxies dans l'Univers jeune.

Dans leur scénario, d'importantes quantités de gaz se rassemblent et donnent naissance à une étoile exceptionnellement massive. Cette dernière s'effondre sur elle-même pour former un trou noir. Celui-ci demeure entouré du vaste disque de gaz à l'origine de sa formation.

En s'approchant du trou noir, la matière s'échauffe et émet un rayonnement intense. Cependant, la densité du gaz environnant empêche une grande partie des rayons X de s'échapper. Une partie du rayonnement ultraviolet, visible et infrarouge peut en revanche parvenir jusqu'à nos télescopes.

Les simulations font également apparaître, à proximité du trou noir, un amas d'étoiles dont la masse totale équivaut à celle de cent millions de Soleils. Ces étoiles contribuent à la partie bleue du spectre lumineux émis, et le gaz entourant le trou noir contribue à sa partie rouge.

En combinant ces différentes sources, les chercheurs parviennent à reproduire les caractéristiques de plusieurs petits points rouges observés par James-Webb, notamment dans le spectre de leur lumière.

Ce scénario permettrait aussi de mieux comprendre un autre mystère astronomique. Comment des trous noirs supermassifs ont-ils pu se développer aussi rapidement après le Big Bang ?

La formation d'un trou noir à partir d'une étoile exceptionnellement massive lui donnerait une avance considérable sur ceux issus d'étoiles ordinaires. Les trous noirs étudiés dans les simulations atteignent ainsi environ dix millions de fois la masse du Soleil dès leur naissance.

Ces résultats, publiés dans The Astrophysical Journal Letters, restent fondés sur des simulations. De nouvelles observations seront nécessaires pour déterminer si ce mécanisme explique la formation de tout ou partie des petits points rouges.