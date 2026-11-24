As centenas de pequenos pontos vermelhos descobertos pelo telescópio espacial James-Webb continuam intrigando os astrônomos.

Esses objetos, apelidados de forma bastante explícita de « pequenos pontos vermelhos », são observados em uma época em que o Universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. Seu brilho é comparável ao de galáxias inteiras, embora tenham apenas algumas centenas de anos-luz de tamanho.

Seis « pequenos pontos vermelhos » observados pelo telescópio espacial James-Webb, com seus nomes e desvios para o vermelho.

Crédito: NASA, ESA, CSA, STScI, D. Kocevski (Colby College) / ESA-Webb, CC BY 4.0.

Mas, se sua luz vem, como seria possível supor, de buracos negros que absorvem grandes quantidades de matéria, por que os astrônomos não detectam os raios X associados a essa atividade?

Uma equipe liderada por Daniel Whalen, da Universidade de Portsmouth, investigou essa questão com o auxílio de simulações computacionais. Os cientistas reproduziram as condições de formação de galáxias no Universo jovem.

No cenário proposto, grandes quantidades de gás se aglomeram e dão origem a uma estrela excepcionalmente massiva. Ela colapsa sobre si mesma e forma um buraco negro, que permanece cercado pelo vasto disco de gás que lhe deu origem.

Ao se aproximar do buraco negro, a matéria se aquece e emite uma intensa radiação. No entanto, a densidade do gás ao redor impede que grande parte dos raios X escape. Parte da radiação ultravioleta, visível e infravermelha, por outro lado, consegue chegar aos nossos telescópios.

As simulações também revelam, nas proximidades do buraco negro, um aglomerado de estrelas cuja massa total equivale à de cem milhões de sóis. Essas estrelas contribuem para a parte azul do espectro da luz emitida, enquanto o gás ao redor do buraco negro contribui para a parte vermelha.

Ao combinar essas diferentes fontes, os pesquisadores conseguem reproduzir as características de vários pequenos pontos vermelhos observados pelo James-Webb, inclusive o espectro de sua luz.

Esse cenário também poderia ajudar a compreender outro mistério astronômico: como os buracos negros supermassivos conseguiram se desenvolver tão rapidamente após o Big Bang?

A formação de um buraco negro a partir de uma estrela excepcionalmente massiva lhe daria uma vantagem considerável sobre os que se originam de estrelas comuns. Assim, os buracos negros estudados nas simulações já chegam a cerca de dez milhões de vezes a massa do Sol ao nascer.

Esses resultados, publicados em Cartas do Jornal Astrofísico, ainda se baseiam em simulações. Novas observações serão necessárias para determinar se esse mecanismo explica a formação de todos ou de parte dos pequenos pontos vermelhos.