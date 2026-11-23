Eine einfache Zahnbürste könnte schon bald Bakterien bekämpfen – dank der Elektrizität, die ihre eigenen Borsten erzeugen.

Forschende der Universität Peking haben eine experimentelle Zahnbürste entwickelt, die weder Batterie noch Steckdose benötigt: Die Borsten erzeugen kleine elektrische Ladungen, wenn sie sich an den Zähnen biegen. Das Team veröffentlichte seine Ergebnisse am 4. November 2026 in der Fachzeitschrift Science Advances.

Fiktives Illustrationsbild

Normalerweise entfernt das Zähneputzen Ablagerungen vor allem durch Reibung. Auf unseren Zähnen bildet sich ständig eine klebrige Schicht, in der zahlreiche Bakterien leben: der Zahnbelag. Einige dieser Bakterien begünstigen Karies oder Zahnfleischentzündungen. Selbst bei regelmäßigem Zähneputzen kann sich diese Schicht erneut bilden.

Die neue Zahnbürste verwendet Borsten aus einem besonderen Kunststoff. Wird er verformt, erzeugt dieses Material eine elektrische Ladung: Das ist der piezoelektrische Effekt. Die Forschenden haben den Kunststoff so bearbeitet, dass daraus ausreichend biegsame Filamente zum Zähneputzen entstehen. Die Bewegung der Hand liefert somit die nötige Energie – ganz ohne Elektronik.

Diese Elektrizität löst bei Kontakt mit Speichel und Wasser kleine chemische Reaktionen aus. Dabei entstehen hochreaktive Stoffe, die die Hülle bestimmter Bakterien beschädigen können. Die Zahnbürste verbindet somit zwei Wirkungen: Sie löst Ablagerungen und stört die darin enthaltenen Mikroben.

Die ersten Versuche fanden im Labor statt. Bei zwei Bakterienarten, die mit Zahnproblemen in Verbindung stehen, beseitigten bestimmte Filamente etwa 53 beziehungsweise 78 Prozent der getesteten Mikroben. Herkömmliche Nylonborsten erzielten unter diesen Bedingungen deutlich schlechtere Ergebnisse. Auf mit Zahnbelag bedeckten Rinderzahnproben entfernten die neuen Borsten nach drei Minuten Putzen mehr als 99 Prozent des Belags.

Es bleibt zu klären, ob dieser Vorteil auch in einem echten Mund besteht. Daher organisierten die Forschenden eine dreimonatige Studie mit Erwachsenen, die Zahnbelag und Zahnfleischentzündungen aufwiesen. Die Teilnehmenden verwendeten entweder die neue Zahnbürste oder eine herkömmliche Bürste und befolgten dabei dieselben Anweisungen. Die Untersuchungen zeigten in der ersten Gruppe einen stärkeren Rückgang von Zahnbelag, Entzündungen und Blutungen.

Die Forschenden überprüften im Labor, dass ihre Borsten den Zahnschmelz nicht rauer machten und keine giftigen Wirkungen zeigten. Dennoch müssen ihre Sicherheit bei jahrelanger Nutzung, ihre tatsächliche Lebensdauer und ihre Herstellungskosten untersucht werden, bevor eine Vermarktung infrage kommt.