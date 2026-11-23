Uma simples escova de dentes poderá em breve combater as bactérias graças à eletricidade produzida pelas próprias cerdas.

Pesquisadores da Universidade de Pequim fabricaram uma escova experimental que não precisa de pilha nem de tomada: as cerdas produzem pequenas cargas elétricas quando se curvam contra os dentes. A equipe publicou seus resultados em 4 de novembro de 2026 na revista Science Advances.

Imagem fictícia de ilustração

Normalmente, a escovação remove sobretudo os depósitos por meio do atrito. Em nossos dentes, forma-se continuamente uma camada pegajosa onde vivem muitas bactérias: a placa bacteriana. Algumas dessas bactérias favorecem as cáries ou a inflamação das gengivas. Mesmo com uma escovação regular, essa camada pode se formar novamente.

A nova escova utiliza cerdas fabricadas com um plástico especial. Quando deformado, esse material produz uma carga elétrica: é o efeito piezoelétrico. Os pesquisadores trabalharam esse plástico para obter filamentos suficientemente flexíveis para escovar os dentes. Assim, o movimento da mão fornece a energia necessária, sem componentes eletrônicos.

Essa eletricidade desencadeia pequenas reações químicas ao entrar em contato com a saliva e a água. Essas reações formam substâncias muito reativas, capazes de danificar o revestimento de algumas bactérias. A escova combina, portanto, duas ações: desprender os depósitos e perturbar os micróbios presentes neles.

Os primeiros testes foram realizados em laboratório. Em duas espécies de bactérias associadas a problemas dentários, alguns filamentos eliminaram, respectivamente, cerca de 53% e 78% dos micróbios testados. As cerdas comuns de náilon obtiveram resultados claramente inferiores nessas condições. Em fragmentos de dentes bovinos cobertos de placa, as novas cerdas removeram mais de 99% dela após três minutos de escovação.

Resta saber se essa vantagem existe em uma boca de verdade. Por isso, os pesquisadores organizaram um estudo de três meses com adultos que apresentavam placa e inflamação das gengivas. Os participantes usaram a nova escova ou uma escova convencional, seguindo as mesmas instruções. Os exames revelaram uma redução mais acentuada da placa, da inflamação e dos sangramentos no primeiro grupo.

Os pesquisadores verificaram em laboratório que suas cerdas não tornavam o esmalte mais áspero nem provocavam toxicidade. Ainda será necessário estudar sua segurança após anos de uso, sua vida útil real e seu custo de fabricação antes de considerar uma comercialização.