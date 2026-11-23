Une simple brosse à dents pourrait bientôt combattre les bactéries grâce à l'électricité produite par ses propres poils.

Des chercheurs de l'université de Pékin ont fabriqué une brosse expérimentale qui n'a besoin ni de pile ni de prise : les poils produisent de petites charges électriques lorsqu'ils se courbent contre les dents. L'équipe a publié ses résultats le 4 novembre 2026 dans la revue Science Advances.

Image fictive d'illustration

Habituellement, le brossage retire surtout les dépôts par frottement. Sur nos dents se forme continuellement une couche collante où vivent de nombreuses bactéries : la plaque dentaire. Certaines de ces bactéries favorisent les caries ou l'inflammation des gencives. Même avec un brossage régulier, cette couche peut se reformer.

La nouvelle brosse utilise des poils fabriqués dans un plastique particulier. Lorsqu'on le déforme, ce matériau produit une charge électrique : c'est l'effet piézoélectrique. Les chercheurs ont travaillé ce plastique pour obtenir des filaments assez souples pour brosser les dents. Le mouvement de la main fournit donc l'énergie nécessaire, sans électronique.

Cette électricité déclenche de petites réactions chimiques au contact de la salive et de l'eau. Ces réactions forment des substances très réactives capables d'endommager l'enveloppe de certaines bactéries. La brosse combine ainsi deux actions : décoller les dépôts et perturber les microbes qui s'y trouvent.

Les premiers essais ont eu lieu en laboratoire. Sur deux espèces de bactéries associées aux problèmes dentaires, certains filaments ont éliminé respectivement environ 53 % et 78 % des microbes testés. Les poils ordinaires en nylon obtenaient des résultats nettement inférieurs dans ces conditions. Sur des morceaux de dents de bovins recouverts de plaque, les nouveaux poils en ont retiré plus de 99 % après trois minutes de brossage.

Reste à savoir si cet avantage existe dans une vraie bouche. Les chercheurs ont donc organisé un essai de trois mois auprès d'adultes présentant de la plaque et une inflammation des gencives. Les participants utilisaient soit la nouvelle brosse, soit une brosse classique, selon les mêmes consignes. Les examens ont révélé une diminution plus marquée de la plaque, de l'inflammation et des saignements dans le premier groupe.

Les chercheurs ont vérifié en laboratoire que leurs poils ne rendaient pas l'émail plus rugueux et ne provoquaient pas de toxicité. Il faudra cependant étudier leur sécurité après des années d'utilisation, leur durée de vie réelle et leur coût de fabrication avant d'envisager une commercialisation.