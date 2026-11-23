Un simple cepillo de dientes podría combatir pronto las bacterias gracias a la electricidad producida por sus propias cerdas.

Investigadores de la Universidad de Pekín han fabricado un cepillo experimental que no necesita ni pilas ni enchufe: las cerdas producen pequeñas cargas eléctricas cuando se doblan contra los dientes. El equipo publicó sus resultados el 4 de noviembre de 2026 en la revista Science Advances.

Imagen ficticia de ilustración

Habitualmente, el cepillado elimina sobre todo los depósitos mediante la fricción. En nuestros dientes se forma continuamente una capa pegajosa donde viven numerosas bacterias: la placa dental. Algunas de estas bacterias favorecen las caries o la inflamación de las encías. Incluso con un cepillado regular, esta capa puede volver a formarse.

El nuevo cepillo utiliza cerdas fabricadas con un plástico especial. Cuando se deforma, este material produce una carga eléctrica: es el efecto piezoeléctrico. Los investigadores trabajaron este plástico para obtener filamentos lo bastante flexibles como para cepillar los dientes. Por tanto, el movimiento de la mano proporciona la energía necesaria, sin componentes electrónicos.

Esta electricidad desencadena pequeñas reacciones químicas al entrar en contacto con la saliva y el agua. Estas reacciones forman sustancias muy reactivas capaces de dañar la envoltura de ciertas bacterias. Así, el cepillo combina dos acciones: desprender los depósitos y alterar los microbios que contienen.

Las primeras pruebas se realizaron en laboratorio. En dos especies de bacterias asociadas a problemas dentales, algunos filamentos eliminaron respectivamente alrededor del 53 % y el 78 % de los microbios analizados. En esas condiciones, las cerdas ordinarias de nailon obtuvieron resultados claramente inferiores. En fragmentos de dientes de bovino cubiertos de placa, las nuevas cerdas eliminaron más del 99 % después de tres minutos de cepillado.

Queda por saber si esta ventaja existe en una boca real. Por ello, los investigadores organizaron un ensayo de tres meses con adultos que presentaban placa e inflamación de las encías. Los participantes utilizaban el nuevo cepillo o uno clásico, siguiendo las mismas instrucciones. Los exámenes revelaron una disminución más marcada de la placa, la inflamación y el sangrado en el primer grupo.

Los investigadores comprobaron en laboratorio que sus cerdas no volvían más áspero el esmalte ni provocaban toxicidad. Sin embargo, será necesario estudiar su seguridad tras años de uso, su vida útil real y su coste de fabricación antes de plantearse su comercialización.