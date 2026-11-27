El anuncio de la resolución de la hipótesis de Riemann con ayuda de una inteligencia artificial sigue dando de qué hablar. Su autor reconoció que había bromeado sobre la extensión de su demostración, lo que generó cierta confusión en la comunidad científica. Al mismo tiempo, un equipo de investigadores acaba de publicar dos versiones considerablemente más breves de la demostración informática. Ambas también superaron con éxito varias verificaciones independientes.

Una broma que sembró dudas El 20 de noviembre de 2026, Levent Alpöge, matemático que trabaja en Anthropic, anunció que había demostrado con Claude una conjetura sobre la distribución de los números primos. Formulada en 1859, la hipótesis de Riemann llevaba 167 años resistiéndose a los matemáticos. Al anunciarlo, Levent Alpöge mencionó una demostración escrita de más de 250.000 páginas. Un volumen que hacía prácticamente imposible que una persona la leyera completa. Sin embargo, el 23 de noviembre el matemático indicó en la red social X que se trataba de una broma. También ofreció disculpas por las reacciones que había provocado esa declaración. La broma se refería a la presentación escrita de la demostración, no a su validez matemática. El código informático que contiene la prueba existe y sigue estando disponible para los investigadores. Alpöge reconoce, no obstante, que el código contiene muchos desarrollos innecesarios. Por lo tanto, su extensión no refleja necesariamente la complejidad del razonamiento matemático utilizado.

De 17 millones a 76.000 líneas de código El 25 de noviembre, Luke Sernau y sus colegas de Anthropic publicaron, con ayuda de Claude, dos nuevas versiones de la demostración. La primera prioriza la legibilidad del razonamiento y tiene unas 300.000 líneas de código. La segunda, más compacta, tiene unas 76.000, sin contar los comentarios ni las líneas en blanco. Ambas versiones demuestran los mismos resultados matemáticos que el programa inicial. También abarcan una versión generalizada de la hipótesis de Riemann, que se refiere a una familia más amplia de funciones matemáticas. El 26 de noviembre, Michael Rubinstein, matemático de la Universidad de Waterloo, anunció que había terminado de verificar la versión compacta. Los distintos programas utilizados para comprobar su validez lógica no detectaron ningún error. Andrew Sutherland, matemático del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), también obtuvo resultados favorables en sus verificaciones independientes.

Una IA capaz de simplificar sus propios descubrimientos Esta nueva etapa ofrece una perspectiva interesante sobre el uso de la inteligencia artificial en las matemáticas. Una IA podría elaborar una primera demostración explorando numerosas vías, sin necesariamente intentar producir el razonamiento más breve posible. Una vez obtenido el resultado, otros trabajos permitirían simplificar la prueba. Este método tiene una ventaja: los investigadores pueden comprobar automáticamente que los cambios realizados en el razonamiento no comprometen su validez. Sin embargo, reducir el código no significa que la demostración ahora sea fácil de entender. Una prueba informática, aunque sea más breve, sigue siendo distinta de un razonamiento escrito para que lo estudien los matemáticos. Michael Rubinstein también trabaja en esta transformación. Con ayuda de Claude, Codex y Gemini, publicó una primera presentación de las ideas matemáticas contenidas en la demostración. Una segunda versión de ese documento, fechada el 22 de noviembre, tiene 265 páginas. Sin embargo, sigue incompleta: todavía hay que demostrar varios resultados intermedios en un formato accesible para los investigadores. Así, las inteligencias artificiales podrían acompañar a los matemáticos desde el descubrimiento de una prueba hasta su simplificación y explicación.