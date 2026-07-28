☄️ L’astéroïde qui a tué les dinosaures était d'une composition très rare

L’astéroïde responsable de l’extinction des dinosaures n’était probablement pas un banal rocher spatial. Une nouvelle analyse indique qu’il appartenait à une famille extrêmement rare de météorites, les chondrites carbonées de type CO.

Cette précision nous raconte l’origine du projectile et les mécanismes de la catastrophe survenue il y a 66 millions d’années.

Vue d'artiste de la météorite qui s'écrase sur la Terre.

Donald E. Davis — NASA

L’équipe a étudié une fine couche d’argile déposée dans plusieurs régions du monde après l’impact. Ce niveau géologique conserve une petite partie des éléments issus du projectile, malgré la vaporisation presque complète de l’astéroïde lors de sa collision avec la Terre.

Les chercheurs ont utilisé des mesures très précises des isotopes du nickel. Ces variantes d’un même élément possèdent des masses légèrement différentes. Leur proportion forme une sorte de signature chimique, qui permet de comparer les résidus de l’impact avec les différentes familles de météorites connues.

Le résultat désigne une chondrite carbonée de type CO comme l’origine la plus probable. Ces objets sont parmi les matériaux les plus primitifs du Système solaire. Ils représentent aussi une fraction très réduite des météorites carbonées actuellement identifiées sur Terre.

Vestige de l'impact Crétacé-Paléogène.

Couche limite KT sombre et riche en argile à Stevns Klint, Danemark, utilisée dans cette étude.

Crédit : Dr Philippe Claeys.

L’astéroïde mesurait probablement entre 10 et 15 kilomètres de diamètre. Il a frappé la région de l’actuelle péninsule du Yucatán, au Mexique, à une vitesse estimée à environ 64 000 kilomètres par heure. L’impact a formé le cratère de Chicxulub, aujourd’hui enfoui sous les roches et les sédiments.

Cette composition apporte également une indication sur ce qui a favorisé l’extinction. Les chondrites CO contiennent moins de soufre et d’éléments volatils que d’autres météorites carbonées. Le refroidissement mondial aurait donc été davantage lié aux poussières projetées dans l’atmosphère qu’au soufre contenu dans l’astéroïde.

L’étude ne permet pas encore de déterminer avec certitude l’origine de ce projectile. Il pourrait provenir d’une région éloignée du Système solaire, riche en débris rocheux, ou de la partie externe de la ceinture d’astéroïdes située près de Jupiter.