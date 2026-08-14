🌍 La Terre et la Lune sur la même photo en imagerie thermique

Une sonde de la mission ESCAPADE a photographié ensemble la Terre et la Lune en lumière visible et en infrarouge thermique. Les deux vues montrent une différence nette entre les deux corps.

L’atmosphère et les océans terrestres retiennent davantage de chaleur, alors que la surface lunaire se refroidit beaucoup plus fortement.

Ces images de la mission ESCAPADE de la NASA montrent la Terre (à gauche) et la Lune (à droite).

L'image à gauche illustre la lumière visible du Soleil réfléchie par la Terre et la Lune, alors que l'image infrarouge à droite révèle l'énergie émise par ces astres. Des anneaux blancs ont été ajoutés à l'image thermique pour indiquer la taille réelle de la Terre et de la Lune.

Crédit : NASA/UCB-SSL/NAU-Radiant/Lucint

Les images ont été prises le 3 juillet 2026, alors que la sonde se trouvait à 584 600 km de la Terre. Elle était également distante de 186 100 km de la Lune. Cette géométrie rend notre satellite naturel relativement grand dans le champ de la caméra.

Le Soleil n’éclairait directement qu’environ 8 % de la face visible des deux astres. Dans l’image en lumière visible, la Terre et la Lune apparaissent donc comme de minces croissants. Cette vue repose sur la lumière solaire réfléchie par leurs surfaces et par l’atmosphère terrestre.

L’image thermique mesure au contraire l’énergie émise sous forme de rayonnement infrarouge. La partie nocturne de la Terre reste visible grâce à sa propre chaleur. Sa température apparente se situe entre 250 K et 280 K, soit environ -23 °C à +7 °C selon les régions observées.

La face peu éclairée de la Lune descend près de 100 K, soit environ -173 °C. Notre satellite ne possède ni océan ni atmosphère dense pour stocker et redistribuer l’énergie. Sa surface perd donc rapidement sa chaleur lorsqu’elle passe dans l’ombre.

Les clichés ont été obtenus avec les caméras VIOS, pour Visible and Infrared Observation System. Ces instruments ont été fournis par la Northern Arizona University. Photographier la Terre et la Lune, dont les propriétés sont déjà bien connues, permet de vérifier leur fonctionnement avant l’arrivée à Mars.

ESCAPADE comprend deux sondes destinées à étudier l’interaction entre le vent solaire et l’environnement martien. Elles doivent rejoindre Mars en septembre 2027 après une assistance gravitationnelle terrestre prévue en novembre 2026. Leurs caméras rechercheront notamment des aurores visibles et mesureront les propriétés thermiques de la surface et de l’atmosphère martiennes.