🌌 La formation d’étoiles ralentit dans la galaxie voisine Andromède : pourquoi ?

La galaxie d’Andromède forme de moins en moins d’étoiles depuis environ 500 millions d’années.

Une analyse fondée sur des observations du télescope spatial Hubble retrace cette baisse avec une précision inédite. Cette voisine de la Voie lactée offre un terrain privilégié pour comprendre comment une grande galaxie spirale ralentit progressivement son activité.

La Galaxie d'Andromède (galaxie M31)

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Il y a 500 millions d’années, Andromède produisait chaque année l’équivalent d’environ une masse solaire en nouvelles étoiles. Ce rythme avait diminué de moitié il y a 40 millions d’années. Il atteint aujourd’hui près de 0,2 masse solaire par an, selon l’équipe dont les résultats ont été publiés dans The Astrophysical Journal.

Pour reconstituer cette histoire récente, les chercheurs ont étudié les couleurs et la luminosité de millions d’étoiles observées individuellement par Hubble. Les étoiles massives et bleues vivent peu longtemps. Leur répartition permet donc d’estimer où et quand de nouveaux astres se sont formés au cours des dernières centaines de millions d’années.

La baisse n’est pas uniforme dans toute la galaxie. Une grande partie de la formation stellaire récente se concentre dans un anneau situé à environ 32 000 années-lumière du centre. Ce même anneau explique aussi une part importante du ralentissement mesuré, car son activité a fortement diminué durant les périodes les plus récentes.

Le manque de gaz ne semble pas suffire à expliquer cette évolution. Andromède possède encore de la matière capable d’alimenter de nouvelles étoiles. Les auteurs de l'étude envisagent plutôt un retour progressif à un état plus calme, après une phase antérieure plus active. Une interaction passée pourrait avoir temporairement comprimé le gaz et stimulé la naissance d’étoiles.

La petite galaxie satellite M32 constitue l’un des suspects. Elle a pu traverser le disque d’Andromède et perturber ses nuages de gaz. Les données actuelles ne permettent toutefois pas d’établir un lien direct. D’autres mécanismes internes, comme la dynamique du disque ou la dissipation progressive d’une ancienne perturbation, restent également possibles.

Andromède se trouve à environ 2,5 millions d’années-lumière. Sa proximité permet d’observer ses étoiles individuellement tout en conservant une vue globale de la galaxie. Les chercheurs veulent désormais combiner les archives de Hubble avec des observations terrestres. Le télescope spatial Nancy Grace Roman devrait ensuite cartographier l’ensemble du disque avec un champ beaucoup plus large.