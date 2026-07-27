🦠 Des milliers de microbes inconnus découverts dans la Grande Barrière de corail

La Grande Barrière de corail possède un écosystème microbien bien plus vaste que ne le laissaient penser les observations classiques. L’analyse de l’ADN présent dans l’eau a révélé des centaines d’espèces bactériennes inconnues, ainsi que des centaines de milliers de virus.

Les chercheurs ont étudié des échantillons d’eau prélevés sur 48 récifs. Leur méthode permet d’analyser simultanément les traces génétiques de nombreux organismes. Elle donne ainsi accès à une partie de la biodiversité marine qui est généralement difficile à observer.

Détails de la Grande Barrière de corail.

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L’étude a recensé 5.283 génomes de bactéries et d’archées. Ils correspondent à 876 espèces distinctes, dont 584 n’étaient pas encore représentées dans les bases de données publiques. Ces organismes microscopiques forment une part essentielle du fonctionnement biologique du récif.

Les scientifiques ont également identifié 808.585 génomes viraux. Ils correspondent à environ 362.802 types de virus distincts. La plupart ne sont pas directement associés à une maladie connue. Dans l’océan, les virus infectent notamment des bactéries et influencent la circulation des nutriments.

Cette cartographie ne constitue pas seulement un inventaire. Les communautés microbiennes pourraient servir d’indicateurs précoces de l’état de santé des récifs. Leur composition peut changer avant l’apparition de signes visibles liés au réchauffement, au blanchissement ou à la pollution.

Les chercheurs ont créé une base de données regroupant les génomes identifiés. Elle doit permettre à d’autres équipes de comparer les microbiomes selon les récifs et les conditions environnementales. Ces comparaisons pourraient aussi aider à distinguer les caractéristiques d’un récif en bon ou mauvais état.

La Grande Barrière de corail est un écosystème soumis à de nombreuses pressions. Cette étude ne mesure pas encore, à elle seule, l’effet de chaque menace sur les microbes. Elle fournit surtout une référence détaillée pour suivre leurs évolutions au fil du temps.