✈️ La NASA ouvre sa première grande soufflerie depuis plus de 40 ans

La NASA vient d’ouvrir une nouvelle soufflerie consacrée à l’étude du comportement des véhicules en vol. Installée au centre de recherche Langley, en Virginie, elle doit tester des avions, des drones, des fusées et des capsules spatiales. Il s’agit de la première grande installation de ce type construite par l’agence américaine depuis plus de 40 ans.

Baptisée Flight Dynamics Research Facility, cette infrastructure réunit les fonctions de deux anciennes souffleries de Langley. Les chercheurs pourront y observer des modèles fixés sur un support, mais aussi des engins évoluant librement dans le flux d’air.

Sa chambre d’essai mesure environ 6,1 mètres. Ce volume laisse davantage d’espace autour des maquettes et limite les perturbations liées aux parois. Selon la NASA, cette configuration doit améliorer la précision des mesures et permettre l’emploi de modèles plus grands, plus détaillés et plus lourds.

La vitesse maximale de l’air atteint environ 188 km/h. C’est deux fois plus que dans les installations remplacées. Cette capacité doit notamment reproduire le comportement de véhicules volant à haute altitude, où l’air moins dense modifie leur stabilité et leur réponse aux commandes.

Pose pour une photo avant de couper le ruban inaugurant le Flight Dynamics Research Facility, la toute nouvelle soufflerie de la NASA, le vendredi 31 juillet 2026, au Centre de recherche Langley de la NASA à Hampton, en Virginie.

Crédit : NASA/Keegan Barber

En pratique, quatre moteurs de 750 chevaux alimentent le tunnel. Chacun entraîne un ventilateur de 4,3 mètres de diamètre, équipé de huit pales en fibre de carbone. Leur faible masse autorise des variations rapides et précises de la vitesse du flux pendant les essais en vol libre.

Les expériences pourront porter sur la stabilité d’un avion, la récupération après une perte de contrôle ou le déploiement d’un parachute. Les capsules revenant de l’espace figurent aussi parmi les objets étudiés. Leur comportement durant l’entrée atmosphérique, la descente et l’atterrissage peut ainsi être examiné avec des maquettes avant des essais plus coûteux.

La NASA prévoit également d’utiliser la soufflerie pour les avions autonomes, les appareils militaires, les démonstrateurs expérimentaux appelés X-planes et certains véhicules destinés à Mars. L’installation ne reproduit cependant pas directement un vol complet. Elle sert à isoler des phénomènes aérodynamiques et à confronter les modèles informatiques à des observations contrôlées.

Le bâtiment de 2323 mètres carrés a été réalisé avec l’Administration des services généraux des États-Unis. Il s’inscrit dans la modernisation du campus de Langley et remplace des équipements vieillissants.