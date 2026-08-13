🌕 Après les voitures autonomes sur Terre, les vaisseaux autonomes autour de la Lune

La NASA prépare une mission composée de deux petits satellites capables de se repérer et de manœuvrer autour de la Lune en toute autonomie. Baptisée CAPSTONE 02, cette mission doit tester des technologies utiles aux manœuvres et rendez-vous entre véhicules spatiaux. Son lancement est actuellement prévu pour 2027.

Les opérations autour de la Lune demandent davantage d’autonomie qu’en orbite terrestre basse. Les délais de communication, les distances et l’influence combinée de la Terre et de la Lune compliquent les trajectoires. Les futurs équipages devront pourtant rejoindre des atterrisseurs lunaires avec une grande précision.

Cette mission comprend deux petits vaisseaux spatiaux identiques qui permettront de perfectionner des technologies destinées à préparer les programmes Artemis, Moon Base et l'exploration spatiale lointaine.

Image Terran Orbital

CAPSTONE 02 utilisera deux satellites identiques d’environ 400 kg chacun conçus par Terran Orbital. L’un jouera le rôle du poursuivant, tandis que l’autre servira de cible. Les rôles pourront ensuite être inversés. Cette organisation permettra de tester plusieurs scénarios de rapprochement, de maintien à distance et de vol en formation.

Les appareils utiliseront des mesures depuis le sol, des capteurs optiques et la position d’astres pour se localiser. Ils devront aussi déterminer leur position relative sans dépendre constamment des stations terrestres. Cette capacité reprend et étend les essais réalisés par la première mission CAPSTONE.

Le premier satellite CAPSTONE avait validé une orbite dite quasi rectiligne autour de la Lune. Celle-ci résulte de l’attraction combinée de la Terre et de son satellite naturel. CAPSTONE 02 passera à une étape suivante, centrée sur les manœuvres coordonnées entre deux véhicules.

La mission emportera trois logiciels de navigation développés par la NASA. Elle testera également une caméra conçue par le Lawrence Livermore National Laboratory. Cet instrument aidera les satellites à repérer leur environnement et pourra produire des images de la surface lunaire.

Ces essais doivent réduire la dépendance aux équipes au sol pour les tâches courantes. Ils serviront aussi à préparer les futurs rendez-vous entre Orion, des stations en orbite lunaire et des modules d’atterrissage.