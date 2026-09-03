🧪 Un vaccin contre le rotavirus testé chez 288 jeunes enfants

Un vaccin expérimental contenant un rotavirus inactivé a déclenché une réponse immunitaire chez de jeunes enfants, lors d'un premier essai clinique consacré à sa sécurité.

Le rotavirus provoque surtout des diarrhées et des vomissements chez les nourrissons et les jeunes enfants. Le principal risque vient de la perte importante d'eau qui peut suivre. Des vaccins existent déjà, mais ils reposent sur des virus vivants affaiblis et sont administrés par la bouche.

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La nouvelle approche est différente. Le virus utilisé a été inactivé : il ne peut donc plus se multiplier. L'objectif reste d'apprendre au système immunitaire à reconnaître le rotavirus avant une véritable infection. Ce premier essai devait surtout vérifier comment les enfants toléraient cette préparation et mesurer la réaction de leurs défenses immunitaires.

Les chercheurs ont recruté 288 enfants en bonne santé, âgés de 2 à 71 mois. Aucun n'avait auparavant reçu de vaccin contre le rotavirus. Les participants ont été répartis selon leur âge et ont reçu deux ou trois doses. Trois quantités différentes de vaccin ont été testées, avec un placebo pour comparaison.

Les résultats concernant la sécurité sont encourageants à ce stade. Aucun événement indésirable grave attribué au vaccin n'a été observé dans les groupes étudiés. Chez les nourrissons ayant reçu la dose la plus élevée, des fièvres légères à modérées et temporaires ont toutefois été constatées. Elles pouvaient être prises en charge médicalement.

Les analyses sanguines ont également révélé une augmentation des anticorps capables de neutraliser le virus. Cette réponse devenait globalement plus forte lorsque la quantité de vaccin augmentait. Chez les nourrissons ayant reçu trois doses de la quantité la plus élevée, 83,33 % ont présenté la hausse d'anticorps retenue par les chercheurs, contre 10 % avec le placebo.

Le nombre d'injections semble aussi compter. Dans cet essai, le programme en trois doses a produit une réponse immunitaire supérieure à celui comportant deux doses. Cela ne signifie toutefois pas encore que le vaccin protège effectivement les enfants contre une gastro-entérite à rotavirus. Une phase I n'est pas conçue pour démontrer cette efficacité en conditions réelles.

Cette distinction est importante. Produire des anticorps constitue une étape attendue du développement d'un vaccin, mais la protection contre la maladie doit être mesurée lors d'études plus vastes. Il faudra aussi continuer à surveiller les effets indésirables sur davantage de participants.

Les prochaines études pourront déterminer la dose et le nombre d'administrations les plus adaptés, puis mesurer directement la capacité du vaccin à prévenir les infections et leurs formes sévères.