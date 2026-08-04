🪐 Ces reliefs montrent que Vénus pourrait encore être active

Vénus est généralement décrite comme une planète géologiquement figée. Pourtant, la forme de plusieurs grandes vallées montre qu’une activité tectonique y serait encore présente, ou se serait poursuivie jusqu’à une période très récente à l’échelle géologique.

Une équipe a étudié trois vallées de rift situées dans les régions de Ganis, Dali et Devana Chasmata. Ces structures correspondent à des zones où la croûte s’étire et se fracture. Leurs reliefs latéraux présentent une largeur et une forme difficiles à expliquer par une activité très ancienne.

Vue globale de la surface de Vénus centrée à 180 degrés de longitude est. Les mosaïques radar de Magellan sont projetées sur un globe simulé.

Crédit: NASA/JPL-Caltech

Les chercheurs ont comparé les données topographiques de Vénus avec des modèles numériques de la formation des rifts. Ces simulations décrivent l’évolution d’une croûte soumise à une extension progressive, puis les transformations du relief lorsque cette extension s’arrête.

Les résultats montrent que les reliefs observés ressemblent à ceux de rifts actifs ou récemment actifs. Leur largeur indique que les fractures pourraient s’être formées alors que la croûte était encore soumise à des forces d’étirement importantes. Les taux modélisés atteignent 3 à 10 cm par an.

Sur Terre, l’érosion modifie progressivement les reliefs tectoniques. Vénus ne possède pas de cycle de l’eau comparable, mais sa croûte chaude peut se déformer lentement sous le poids des reliefs. Cette relaxation devrait aplanir les bordures des rifts après l’arrêt de leur activité.

Le maintien de reliefs très larges indique donc que certaines vallées sont jeunes, ou qu’elles restent actives. Les auteurs estiment que les structures étudiées pourraient avoir évolué au cours des dernières dizaines de millions d’années, une durée courte pour l’histoire de la planète.

Cette conclusion ne signifie pas que Vénus possède une tectonique des plaques semblable à celle de la Terre. Les observations indiquent plutôt une extension localisée de la croûte, probablement liée aux mouvements de matière chaude dans l’intérieur de la planète.

Les données disponibles restent limitées, car la plupart des cartes détaillées de Vénus proviennent de la sonde Magellan, lancée dans les années 1980. De futures missions pourraient mesurer plus précisément les reliefs et rechercher des signes actuels de déformation ou de volcanisme.