O anúncio da resolução da hipótese de Riemann com a ajuda de uma inteligência artificial continua provocando reviravoltas. Seu autor reconheceu que brincou sobre a extensão de sua demonstração, causando certa confusão na comunidade científica. Paralelamente, uma equipe de pesquisadores acaba de publicar duas versões consideravelmente mais curtas da prova computacional. Elas também passaram com sucesso por várias verificações independentes.

Uma brincadeira que lançou dúvidas Em 20 de novembro de 2026, Levent Alpöge, matemático que trabalha na Anthropic, anunciou que havia demonstrado, com Claude, uma conjectura sobre a distribuição dos números primos. Formulada em 1859, a hipótese de Riemann havia resistido aos matemáticos por 167 anos. Ao fazer o anúncio, Levent Alpöge mencionou uma demonstração escrita com mais de 250 mil páginas. Um volume que tornaria praticamente impossível sua leitura integral por um ser humano. No entanto, em 23 de novembro, o matemático afirmou na rede social X que se tratava de uma brincadeira. Ele também pediu desculpas pelas reações provocadas por essa declaração. A brincadeira dizia respeito à apresentação da demonstração em forma escrita, e não à sua validade matemática. O código de computador que contém a prova realmente existe e continua acessível aos pesquisadores. Alpöge reconhece, porém, que esse código contém muitos desenvolvimentos desnecessários. Portanto, sua extensão não reflete necessariamente a complexidade do raciocínio matemático utilizado.

De 17 milhões a 76 mil linhas de código Em 25 de novembro, Luke Sernau e seus colegas da Anthropic publicaram, com a ajuda de Claude, duas novas versões da demonstração. A primeira prioriza a legibilidade do raciocínio e tem cerca de 300 mil linhas de código. A segunda, mais compacta, tem aproximadamente 76 mil, sem contar comentários e linhas em branco. As duas versões demonstram os mesmos resultados matemáticos que o programa original. Elas também abrangem uma versão generalizada da hipótese de Riemann, referente a uma família mais ampla de funções matemáticas. Em 26 de novembro, Michael Rubinstein, matemático da Universidade de Waterloo, anunciou que havia concluído as verificações da versão compacta. Os diferentes softwares usados para conferir sua validade lógica não detectaram nenhum erro. Andrew Sutherland, matemático do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), também obteve resultados favoráveis em suas verificações independentes.

A IA capaz de simplificar as próprias descobertas Essa nova etapa oferece uma perspectiva interessante sobre o uso de inteligências artificiais na matemática. Uma IA poderia elaborar uma primeira demonstração explorando muitos caminhos, sem necessariamente tentar produzir o raciocínio mais curto possível. Depois de obter o resultado, outros trabalhos poderiam simplificar a prova. Esse método tem uma vantagem. Os pesquisadores podem verificar automaticamente se as alterações feitas no raciocínio comprometem sua validade. A redução do código, porém, não significa que a demonstração agora seja fácil de compreender. Uma prova computacional, mesmo encurtada, continua diferente de um raciocínio escrito para ser estudado por matemáticos. Michael Rubinstein também está trabalhando nessa transformação. Com a ajuda de Claude, Codex e Gemini, ele publicou uma primeira apresentação das ideias matemáticas contidas na demonstração. Uma segunda versão desse documento, datada de 22 de novembro, tem 265 páginas. Ela ainda está incompleta, pois vários resultados intermediários ainda precisam ser demonstrados de uma forma acessível aos pesquisadores. Assim, as inteligências artificiais poderiam acompanhar os matemáticos desde a descoberta de uma prova até sua simplificação e explicação.