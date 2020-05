Casser ou fluer ? Telle est la question !

La rupture fragile et le déformation ductile d'une tablette de chocolat portée à différentes températures (à gauche: plus chaude, déformation ductile, et à droite: plus froide, déformation fragile) © TomVD

Comment se fait-il que certains matériaux rompent brutalement, quand d'autres se déforment doucement et de façon ductile ? Pourquoi un même matériau, porté à différentes températures, peut présenter ces deux comportements ? Si cette question estpourd'ingénieurs, c'est aussi unimportant en sciences de la: les séismes destructeurs sont souvent générés par la rupture de roches superficielles relativement froides de la, plutôt que par celle de roches plus profondes, et donc plus chaudes et plus ductiles. Nous proposons ici une explicationà ce phénomène.Les solides se déforment grâce à la propagation de micro-fissures et de défauts. Ces fractures, quand elles se propagent, dégagent de la: plus vite elles progressent, plus elles chauffent. Mais en réponse, des fissures dont laaugmente ont tendance à accélérer, car la rupture des liens moléculaires en pointe de rupture est alors favorisée. Le phénomène peut alors s'amplifier, menant à un emballementdans le processus de fracturation, lorsque la température d'une fissure vient dépasser significativement la température ambiante. Dans le cas contraire, si la chauffe reste limitée, chaque fissure n'accélère que progressivement lorsque leaugmente: leflue et la déformation est ductile. Nous décrivons ainsi la rupture comme une, similaire à celle expliquant la fonte ou le gel de l'par exemple, et qui alors, dépend des propriétés thermiques de laThermal weakening of cracks and brittle-ductile transition of matter: Amodel.Tom Vincent-Dospital, Renaud Toussaint, Alain Cochard, Knut Jørgen Måløy, and Eirik G. Flekkøy.Phys. Rev. Materials 4, 023604 - Published 24 February 2020.DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.4.023604 Renaud Toussaint - IPGS - renaud.toussaint at unistra.fr