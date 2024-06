Cette nouvelle comète s'approche, et pourrait être visible même en plein jour

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Illustration du système solaire montrant la position actuelle de la comète C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS.

Crédit: TheSkyLive.com



C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) observée avec un télescope de 20 cm le 26 avril 2024.

Crédit: Wikimedia Commons/C messier/CC BY 4.0

Qu'est-ce qu'une comète ?

Depuis quelques années, des comètes ont suscité l'intérêt, mais elles étaient difficiles à observer sans télescope sous un ciel parfaitement noir. Cependant, la comète C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), découverte en février 2023 par le système d'alerte ATLAS endu Sud, pourrait changer la donne.Cette comète, initialement confondue avec un astéroïde, a été identifiée grâce à des images prises par l'observatoire de la Montagne Pourpre en Chine. Lors de sa découverte, elle se trouvait au-delà de l'orbite de Jupiter, mais elle s'approchera du Soleil à seulement 58 millions deen septembre, puis passera à 71 millions de kilomètres de la Terre en octobre.Si les conditions sont réunies, cette comète pourrait briller jusqu'à la magnitude 1 ou 2, devenant visible à l'œil nu et arborant une queue spectaculaire.Cet été, seuls les observateurs de l'hémisphère sud pourront suivre la comète. Leur suivi nous renseignera sur sa progression. Une variable pourrait jouer sur sa: la "avant" de lasolaire par la poussière de la comète, augmentant sa brillance autour du 8 octobre.Ce phénomène se produit lorsque la lumière du Soleil, en passant à travers les particules de poussière éjectées par la comète, est diffusée vers l'avant en direction de la Terre. Ce processus est appelé "diffusion avant" (ou "forward scattering" en anglais). En raison de cette diffusion, la lumière solaire est amplifiée, rendant la comète exceptionnellement brillante lorsqu'elle est correctement positionnée entre le Soleil et la Terre. Ce sursaut de brillance peut rendre la comète visible à l'œil nu et même très spectaculaire.Si la comète suit les traces de Skjellerup-Maristany (1927) et McNaught (2007), elle pourrait devenir aussi brillante que Vénus, visible même en plein jour. Elle devrait être bien placée pour les observations dans le ciel de l'hémisphère nord d'ici la mi-octobre.Cependant, aucune garantie n'existe. Parfois, les comètes prometteuses déçoivent, comme Kohoutek en 1973-74. Inversement, des comètes inattendues peuvent surprendre, comme NEOWISE en 2020. Espérons que Tsuchinshan-ATLAS nous réserve un spectacle digne de ce nom.Une comète est un petit corps céleste du Système solaire constitué principalement de glace, de poussière et de gaz. Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, lasolaire provoque la sublimation de ses glaces,unebrillante appelée coma, et souvent une ou plusieurs queues qui s'étendent sur des millions de kilomètres.Ces queues sont créées par l'interaction du vent solaire avec le noyau de la comète, libérant du gaz et de la poussière. Les comètes proviennent généralement de deux régions principales: laet le nuage de Oort, situés aux confins du Système solaire. Elles sont souvent considérées comme des reliques primitives, préservant desinchangés depuis la formation du Système solaire il y a environ 4,6 milliards d'années.