Sur le même thême

Des circuits intégrés photoniques pour la détection de gaz

La lumière permet de détecter la présence de substances dans un milieu. Des chercheurs du Centre de nanosciences et de nanotechnologies et du Politecnico Di Milano (Italie) ont développé des circuits intégrés photoniques dans le moyen infrarouge, basés sur des guides d'ondes en silicium-germanium. Ces structures permettent de réaliser desintégrés, capables de détecter des concentrations de quelques centaines de ppm(1). Ces travaux sont publiés dans la revue Optical MaterialsDans la gamme spectrale du moyen, la spectroscopie permet d'identifier et quantifier efficacement différentes substances chimiques et biologiques. Son exploitation dans diverses applications, en particulier portables, demande des composants compatibles avec cette gamme de longueurs d'onde. Des chercheurs du Centre de nanosciences et de nanotechnologies ( C2N , CNRS/Université Paris-Sud) et du Politecnico Di Milano développent ainsi des circuits intégrés photoniques dans le moyen infrarouge, basés sur des guides d'ondes en silicium-germanium (SiGe). Ils ont démontré pour la première fois le potentiel de ces structures pour des capteurs intégrés.Les alliages SiGe offrent unsouple des propriétés du guide,en bénéficiant de ladu germanium dans le moyen infrarouge. L'utilisation de guides enpermet d'augmenter lad'interactions tout en gardant un dispositif compact. La détection s'opère avec la partie évanescente du mode, la partie de l'onde qui se propage le long de la surface extérieure du guide. Elle entre ainsi directement en contact avec l'à analyser. Comme première preuve de concept, les chercheurs ont réussi à détecter les raies spécifiques d'absorption entre 5,8 et 6,2 µm d'une résine déposée sur les guides enSiGe. Les résultats obtenus ont montré que ces composants devraient permettre la détection duà des concentrations de quelques centaines de ppm, soit des quantités inférieures à la limite d'exposition professionnelle recommandée par les normes environnementales internationales.Ces travaux ont bénéficié d'une bourse ERC Starting Grant INSPIRE et de la plateforme RENATECH du C2N.Mid-infrared sensing between 5.2 and 6.6 μm wavelengths using Ge-rich SiGe waveguides,Q., J. Manel Ramirez, V. Vakarin, X. Le Roux, A. Ballabio, J. Frigerio, D. Chrastina, G. Isella, D. Bouville, L. Vivien, C. Alonso Ramos, D. Marris-Morini,Optical Materials Express, 8 (5), 1305 (2018)