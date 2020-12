Le cosmos est-il noir ?

La "noirceur des espaces infinis" n'est peut-être pas si noire qu'on le prétendait. Le cosmos est trop brillant pour qu'on le qualifie de complètement noir.C'est du moins ce qui ressort des dernières mesures prises grâce à la, à 6,4 milliards de, au-delà de l'de. Dans un article pré-publié (à paraître dans l'), une équipe d'astrophysiciens écrit que l'espace entre les étoiles n'est pas aussi noir qu'il devrait l'être , et qu'on ne sait pas trop pourquoi. Même en tenant compte de la (faible)du lointain, et même en tenant compte des reflets de la lumière sur les grains de poussière interstellaire, l'espace "" serait deux fois plus brillant que prévu.Peut-être cela signifie-t-il qu'il y a davantage de très lointainesque ce qu'on avait évalué, lesquelles contribueraient à ce "fond lumineux". Ou peut-être que des trous noirs au centre de ces galaxies produisent unesupplémentaire. Plus prosaïquement, il pourrait aussi s'agir d'une erreur de mesure. Le calcul s'appuie sur sept images prises par Newet ce n'est pas la première fois que de telles mesures de l'espace interstellaire arrivent à la conclusion qu'il est plus "brillant". Mais ça reste unlimité, et les physiciens évaluent le risque d'erreur à 5%, soit un sur 20.Lade lumière "supplémentaire" dont on parle est de l'ordre de 10 nanowatts parpar stéradian. Interrogé par le, l'auteur principal de la compare cela à l'équivalent de la lumière émise par unsitué à près de 2 km.