Détecter efficacement tous types de virus

Associant ses compétences en MEMS et en photonique sur silicium, le CEA-Leti, institut de CEA Tech, en partenariat avec le CEA-IRIG, a mis au point un dispositif original permettant la détection de particules dans une gamme deactuellement difficile à déceler.Plus sensible, plus rapide et plus polyvalent que tous les dispositifs de détection disponibles sur le marché, le résonateur opto-mécanique mis aupar le CEA-Leti permet de déceler en unrecord la présence de particules jusque-là difficilement détectables.Pour cela, les chercheurs sont partis d'un nano-résonateur MEMS du Leti dont le principe de fonctionnement a permis la réalisation d'un système de. A l'image d'une corde de guitare qui vibre et change de son quand on la, la nano-poutre surqui le constitue permet de remonter à la masse et à la nature d'une particule se posant à sagrâce à la variation de sade. Afin d'augmenter la surface deet donc lad'analyse, les chercheurs ont remplacé la nano-poutre par un plateau dont la surface permet non seulement de capter plus rapidement les particules présentes dans un, mais également de détecter des particules non sphériques telles que certains(Ebola,...). La fréquence de résonance du dispositif est, en outre, mesurée par des signaux lumineux et non plus électriques, pour une sensibilité 1000 à 10000 fois supérieure.Au final, le nouveau dispositif permettra de gagner un ordre de grandeur sur le temps d'analyse d'un échantillon et de détecter des particules dont la masse avoisine les 100 mégadaltons, une masse proche de celle du SARS-CoV2 virus. Sa sensibilité importante lui ouvre des perspectives pour la détection de virus présents en très faibles concentrations dans l'des hôpitaux, des bureaux, des avions et autres lieux publics.