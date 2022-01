Deux parfums composent la brume de Pluton

Pluton. © NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute

La formation des brumes organiques sur Pluton. © Carnegie Institution for Science/Katy Cain

En savoir plus:

Contacts:

Pluton possède une fine atmosphère avec une pression à la surface de seulement un Pascal (100 000 fois moins que sur Terre). Elle se compose surtout de molécules d'azote avec ~0,5% de méthane. Les photons solaires ultraviolets dissocient les molécules deet déclenchent de riches réactions chimiques organiques. Les petits hydrocarbures réagissent entre eux ainsi qu'avec l'pour former des composés organiques plus complexe et finalement des particules solides qui constituent la brume. La brume dea été découverte par lalors de son survol en 2015. Elle se présente sous la forme de dizaines de fines couches bleutées distribuées depuis lajusqu'à 500 km d'Il a été montré que cette brume est très importante pour leet le refroidissement de l'et lades. Ces processus dépendent fortement de la taille des particules. Une équipe de scientifiques, dirigée par unpostdoctoral duau Laboratoire de, rapporte les preuves observationnelles d'une distribution "bimodale" de la brume de Pluton, en utilisant desde laobtenues pour différents angles par les instruments à bord de New. Il est révélé que la brume de Pluton comporte deux types de particules: de petites particules sphériques avec des rayons de quelques dizaines de nanomètres et des agrégats duveteux de taille micronique.Cette découverte fournit des informations clés sur les processus exotiques de formation de la brume. L'analyse de la distribution bimodale indique un changement rapide près du niveau dede ~0,5 Pa, qui a également été proposé comme étant le niveau de la couche de brume détachée sur, lade Saturne encore plus enveloppée de brume organique que Pluton.de ce niveau de pression, les petites sphères qui sédimentent vers le bas entrent enet se collent les unes aux autres, et commencent à former des agrégats pelucheux et poreux. Led'agrégats augmente rapidement en raison de leur section transversale beaucoup plus grande que celle des sphères deéquivalente.Cet état de transition est figé lorsque les particules de brume atteignent la surface de Pluton. Aucun autre processus n'est nécessaire pour former une telle distribution bimodale. La distribution bimodale de la brume de Pluton a des implications pour tous les mondes glacés et motive de nouvelles analyses des observations des brumes sur Titan et Triton (une lune de Neptune qui possède aussi une fine atmosphère d'azote).A bimodal distribution of haze in Pluto's atmosphere - Nature communications.Fan, S., Gao, P., Zhang, X., Adams, D. J., Kutsop, N. W., Bierson, C. J.,, C., Yang, J., Young, L. A., Cheng, A. F., and Yung, Y. L.- Siteng Fan - Laboratoire de météorologie dynamique (LMD) / Ecce- sfan at lmd.ipsl.fr- François Forget - Laboratoire de météorologie dynamique (LMD) / Ecce Terra - forget at lmd.ipsl.fr