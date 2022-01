De l'eau, ou pas, sur Mars ?

radar (Le radar est un système qui utilise les ondes radio pour détecter et déterminer la...)

Mars Express (Mars Express est le nom d'une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne (ESA)...)

roche volcanique (Les roches volcaniques sont des roches magmatiques, résultant du refroidissement rapide d'une...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est...)

glace (La glace est de l'eau à l'état solide.)

instant (L'instant désigne le plus petit élément constitutif du temps. L'instant n'est pas...)

sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps...)

Express (Express est un langage informatique servant à spécificier formellement des données....)

martien (Martien est un nom générique qui désigne plusieurs types de créatures...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

pôle sud (Le pôle Sud est le point le plus au sud de la surface de la Terre, diamétralement...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

argile (L'argile (nom féminin) est une roche sédimentaire, composée pour une large part de...)

débat (Un débat est une discussion (constructive) sur un sujet, précis ou de fond, annoncé à l'avance,...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !