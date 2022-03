Eliminer le CO2 grâce au Soleil

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

catalyse (La catalyse est l'action d'une substance appelée catalyseur sur une transformation chimique...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

dioxyde de carbone (Le dioxyde de carbone, communément appelé gaz carbonique ou anhydride carbonique, est un...)

acide (Un acide est un composé chimique généralement défini par ses réactions...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)



© Jérôme Canivet

déchet (Un déchet (détritus, résidu..) est un objet en fin de vie ou une substance issue d'un processus,...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le...)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C,...)

monoxyde de carbone (Le monoxyde de carbone est un des oxydes du carbone. Sa formule brute s'écrit CO et sa formule...)

soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et...)

effet de serre (L'effet de serre est un processus naturel qui, pour une absorption donnée d'énergie...)

énergie renouvelable (Une énergie renouvelable est une source d'énergie se renouvelant assez rapidement pour être...)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est...)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la...)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui...)

combustible (Un combustible est une matière qui, en présence d'oxygène et d'énergie, peut se...)

Rhodium (Le rhodium est un élément chimique, de symbole Rh et de numéro atomique 45. Avec le...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée...)

lumière visible (La lumière visible, appelée aussi spectre visible ou spectre optique est la partie du...)

force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un...)

gramme (Le gramme est une unité de masse du Système international (l'unité de base est le kilogramme) et...)

catalyseur (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ;...)

heure (L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur...)

fruit (En botanique, le fruit est l'organe végétal protégeant la graine....)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

Vidéo IRP Smolab

Référence:

2

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Transformer le dioxyde de carbone en molécules d'intérêt, comme le monoxyde de carbone ou l'acide formique, en utilisant la lumière du soleil comme seule source d'énergie, permet de réduire les gaz à effet de serre et tout en préservant les énergies fossiles. Des scientifiques de l'desur laet l'de Lyon en collaboration avec une équipe de l'ICEMS de Kyoto, du laboratoire dede lacondensée deet de l'de Regensburg, ont synthétisé de nouveaux catalyseurs moléculaires de type Metal-Organic Polyhedra (MOP) qui activent de manière efficace la transformation duenformique par la. Ces résultats sont parus dans la revueLa découverte de nouveaux catalyseurs capables de transformer à moindre coût unen produit à valeur ajoutée dans le domaine de l'et de la chimie verte est un enjeu majeur pour une société plus durable. Dans ce, la réduction directe du dioxyde deen molécules hautement valorisables comme leou l'acide formique en utilisant la lumière ducomme seule source d'énergie permettrait de combiner à la fois la réduction deset l'utilisation d'Pourquoi cet intérêt pour l'acide formique ? Sa facilité desous forme, sad'énergie volumétrique et sa teneur enélevées rendent cetteattrayante pour son utilisation dans les piles àpour le stockage de l'hydrogène.Des scientifiques de l'Institut de recherche sur la catalyse et l'environnement de Lyon (CNRS/Université de Lyon/Institut Carnot Mica), en collaboration avec une équipe de l'ICEMS de Kyoto, des chercheurs du Laboratoire de chimie de la matière condensée de Paris et de l'Université de Regensburg, ont synthétisé de nouveaux catalyseurs moléculaires appelés "Metal-Organic Polyhedra (MOP)", sous une forme polymérique, dont ils ont montré qu'ils activaient de manière très efficace la transformation du dioxyde de carbone en acide formique par la lumière.A base de, ces nouveaux solides travaillent àetambiante en utilisant uniquement lacommemotrice de la réaction chimique, et produisent près de 3 grammes d'acide formique pardeet par, surpassant la productivité de tous leurs prédécesseurs. De plus, la durabilité de ce système n'est pas limitée par la stabilité des catalyseurs qui peuvent être mis en forme grâce à une technique de gélification élaborée par l'équipe de Kyoto.Ces résultats, publiés dans la revue, sont lede collaborations au sein dude recherche international (IRP) Smolab mis en place en 2018 entre leet l'Université de Kyoto pour le développement deinnovant pour des applications environnementales en rupture.Ashta C. Ghosh, Alexandre Legrand, Rémy Rajapaksha, Gavin A. Craig, Capucine Sassoye, Gábor Balázs, David Farrusseng, Shuhei Furukawa, Jérôme Canivet & Florian M. Wisser.Rhodium-Based Metal−Organic Polyhedra Assemblies for Selective COPhotoreduction