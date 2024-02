Hubble photographie un immense pont d'étoiles entre deux galaxies

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

galaxie (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec...)

Voie Lactée (La Voie lactée (appelée aussi « notre galaxie », ou parfois...)

constellation (Une constellation est un ensemble d'étoiles dont les projections sur la voûte...)

stellaire (Stellaria est un genre de plantes herbacées annuelles ou vivaces, les stellaires, de la...)

observable (Dans le formalisme de la mécanique quantique, une opération de mesure (c'est-à-dire...)

spirale ((voir page de discussion))



Image du groupe galactique ARP 295 et d'un pont d'étoiles jaillissant d'une de ses galaxies.

Crédit: NASA/ESA/J. Dalcanton (Université de Washington)/R. Windhorst (Arizona State University)/Traitement: Gladys Kober (NASA/Université catholique d'Amérique)

vitesse (On distingue :)

système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le...)

trou noir supermassif (En astrophysique, un trou noir supermassif est un trou noir dont la masse est d'environ un million...)

complètement (Le complètement ou complètement automatique, ou encore par anglicisme complétion ou...)

Dans une récente image capturée par le télescope spatial Hubble, apparait un immense pont de 250 000 années-lumière de long, formé d'étoiles, s'étendant d'une galaxie à une autre au sein du groupe galactique Arp 295. Cette découverte offre un aperçu spectaculaire des dynamiques en jeu dans l'et pourrait même éclairer le futur lointain de notre propre, laArp 295 est un ensemble de trois galaxies, situé à environ 270 millions d'années-lumière de la Terre, dans ladu Verseau. L'image de Hubble se concentre sur la galaxie Arp 295a, d'où émane ce pontimpressionnant,de profil. À proximité, on peut également distinguer la galaxie Arp 295c, visible comme unebleue lumineuse.Ce phénomène cosmique remarquable est le résultat d'interactions gravitationnelles entre des galaxies voisines. Lorsque des galaxies se rapprochent suffisamment pour perturber mutuellement leur structure, elles sont qualifiées de "galaxies en interaction". Dans le cas d'Arp 295, ces interactions ont abouti à l'extension d'un pont d'étoiles, de gaz et de poussières, s'étirant entre les galaxies. Ce type d'interaction galactique peut se prolonger sur des milliards d'années, les galaxies se frôlant et s'entrelaçant à plusieurs reprises.À terme, les passages répétés entre ces galaxies peuvent conduire à une fusion complète, transformant leurs formes initiales en une seule galaxie irrégulière. Ce processus de fusion entraîne une augmentation du taux de formation stellaire, connu sous le nom de "starburst", dû à l'afflux de gaz propice à la naissance de nouvelles étoiles.De plus, les trous noirs supermassifs, présents au cœur de chaque galaxie et pesant des millions ou des milliards de fois la masse du Soleil, tendent également à fusionner. Cette union produit de puissantes ondes gravitationnelles, un phénomène crucial pour la compréhension de l'évolution cosmique.La compréhension de ces galaxies en interaction et en fusion offre aux astronomes des indices sur ce qui pourrait arriver à la Voie Lactée lorsqu'elle entrera en collision avec la galaxie d'Andromède, prévue dans environ 4,5 milliards d'années. Nos deux galaxies spirales, actuellement à 2,5 millions d'années-lumière l'une de l'autre, se rapprochent à unevertigineuse. Cette fusion future pourrait déplacer notreplus près duau cœur de notre galaxie, Sagittarius A*, ou même l'éjecterde la Voie Lactée.