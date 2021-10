Mars: le rover Perseverance livre ses premiers résultats



© NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS/IRAP/LPG/Science

À gauche, en bleu, le niveau estimé du lac du cratère Jezero suite aux observations de Perseverance (étoile rouge), 100 m plus bas que le niveau suggéré par les données satellites.

À droite, détails de la butte Kodiak montrant les strates sédimentaires successives, dont certaines inclinées, comparés à une coupe des strates d'un delta terrestre.

Gauche: © NASA/JPL-Caltech/MSSS/LPG/Science

Droite: © NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS/IRAP/LPG/Science

Le rover Perseverance vient de confirmer l'intérêt de son site d'atterrissage: le cratère Jezero a bien abrité un lac, alimenté par une rivière via un delta, il y a 3,6 milliards d'années. Dirigée par undu, l'équipe internationale a notamment impliqué en France des scientifiques de l'Lyon 1 et de l'et publie ses conclusions le 7 octobre dans. Cesont été obtenues grâce à l'instrument Supercam du rover de la, construit en France sous l'autorité du CNES.Arrivé en février dernier à lade Mars, Perseverance a rapidement débuté ses investigations afin de mieux comprendre l'histoire passée de la. Dans cette toute première étude issue desde ce rover, dirigée par un géologue CNRS du Laboratoire deet géodynamique (CNRS/Université de Nantes/Université d'Angers), le rover de la Nasa a permis de confirmer l'intérêt de son site d'et apporte de nouveaux éclairages sur son évolution hydrologique.LeJezero avait été choisi car les imagesdonnaient des indices géologiques évoquant notamment un ancienau débouché d'unefluviale. Perseverance a justement observé dans cette zone unde strates sédimentaires inclinées, prises en sandwich entre des strates horizontales: unetypique de celle des deltas suret qui permet de déterminer le niveau du lac lors de ces dépôts. Ces résultats confirment et précisent lelacustre du cratère Jezero: il y a 3,6 milliards d'années, l'étendue d'faisait plusieurs dizaines de mètres de profondeur et s'étendait surle fond du cratère Jezero, une surface d'environ 35 km deL'équipe dea également noté au-dessus des dépôts lacustres des strates drastiquement différentes caractérisées par la présence de gros galets et de blocs rocheux de plus d'unde côté. Ces dépôts témoignent de forts courants fluviaux, comme lors de crues soudaines. La fin de la période lacustre du cratère a donc été le théâtre d'un changement radical d'hydrologie, probablement signe d'un changement climatique majeur.Le rover a réalisé ses observations à distance, en se tenant à plus de 2 km des formations géologiques étudiées, grâce à l'instrument américain Mastcam-Z et surtout à l'instrument franco-américain Supercam dont lapermet d'observer des détails de moins de 10 cm à cette distance.Ces résultats orientent le programme d'analyses futures du rover à l'intérieur du cratère Jezero car les deux types de roches identifiées sont des objectifs majeurs de la mission: les strates sédimentaires sont de très bonnes candidates pour retrouver desdepassée et les blocs rocheux de grande taille pourraient fournir des fragments de croûte martienne. Des échantillons pourraient être prélevés en préparation d'un retour sur Terre à l'2030.Perseverance rover reveals ancient delta-lake system and flood deposits at Jezero crater, Mars.N. Mangold, S. Gupta, O. Gasnault, G. Dromart, J. D. Tarnas, S. F. Sholes, B. Horgan, C. Quantin-Nataf, A. J. Brown, S. Le Mouélic, R. A. Yingst, J. F., O. Beyssac, T. Bosak, F. Calef III, B. L. Ehlmann, K. A. Farley, J. P. Grotzinger, K. Hickman-Lewis, S. Holm-Alwmark, L. C. Kah, J. Martinez-Frias, S. M. McLennan, S. Maurice, J. I. Nuñez, A. M. Ollila, P. Pilleri, J. W. Rice Jr, M. Rice, J. I. Simon, D. L. Shuster, K. M. Stack, V. Z., A. H. Treiman, B. P. Weiss, R. C. Wiens, A. J. Williams, N. R. Williams et K. H. Williford. Sc, le 7 octobre 2021. DOI: 10.1126/science.abl4051.- Nicolas Mangold - Chercheur CNRS - nicolas.mangold at univ-nantes.fr- Sylvestre Maurice - UT3 Paul Sabatier astronomer - sylvestre.maurice at irap.omp.eu- François Maginiot - Attaché de presse CNRS - francois.maginiot at cnrs.fr