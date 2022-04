De nouveaux matériaux pour stocker les gaz industriels inflammables

Structure du Metal-Organic Framework MOF-508, composé de carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C,...) azote (L'azote est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole N et de...) oxygène (L’oxygène est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de...) zinc (Le zinc (prononciation /zɛ̃k/ ou /zɛ̃ɡ/) est un élément...) réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des...)

© François-Xavier Coudert/CNRS

Une équipe de recherche internationale impliquant le CNRS, Air Liquide et l'Université de Kyoto (Japon) vient de mettre en évidence les capacités très prometteuses d'une nouvelle famille de matériaux pour le stockage de gaz inflammables tel que l'. Nanoporeux et flexibles, cespeuvent être modifiés pour améliorer l'de petites molécules dans des conditions deet deadaptées au secteur industriel. Ces résultats sont publiés le 21 avril 2022 dans la revueComment stocker plus, et mieux ? C'est ce qui résume le défi duet de l'utilisation desinflammables. Pour des raisons de sécurité industrielle, ils doivent être manipulés dans des conditions de température et de pressionqui ne permettent pas des cycles de stockage et relargage optimaux. Les matériaux poreux existants peuvent faciliter lade certains gaz, mais leur grande affinité pour ces molécules complique leur libération: uneimportante de gaz reste toujours piégée dans lehôte.Des scientifiques viennent de mettre en évidence que de nouveaux matériaux brevetés pourraient apporter une solution, en établissant leur capacité à capter et libérer de l'acétylène. Pour undonné, ils permettent de stocker et relarguer 90 fois plus d'acétylène. Lors de cette étape, il est même possible de récupérer 77 % du gaz stocké dans une bouteille - largement plus qu'avec les matériaux poreux existants. Et cela aux conditions de température et de pression imposées par l'industrie.Ces matériaux appartiennent à la famille des MOFs (pour, ou réseaux métallo-organiques en français) qui forment structures cristallines nanoporeuses. Les MOFs étudiés au cours de ces travaux ont la particularité d'être flexibles, et de proposer ainsi deux états: "ouverts" et "fermés", facilitant le stockage et le largage du gaz, respectivement. Ils peuvent en outre être modifiés pour contrôler de manière très fine la pression de stockage-relargage, et donc être adaptés à différentes contraintes industrielles.À partir de ces résultats, l'équipe deenvisage de tester de nouvelles modifications pour conférer à ces MOFs flexibles de nouvelles propriétés, pour faciliter le captage du CO, duou de l'par exemple. Faire décroitre le coût de ces nouveaux matériaux reste un objectif majeur afin de développer des applications industrielles.Ces recherches ont été menées dans le cadre de l' International Research Project SMOLAB qui concentre et renforce les forces françaises et japonaises complémentaires dans le domaine des MOFs flexibles et de leurs applications. Cette structure a été créée en 2018 par l'de Kyoto et le, en partenariat avec, l'UniversitéLyon 1 et/ Université PSL.Tunable acetylene sorption by flexible catenated metal-organic frameworks.Mickaele Bonneau, Christophe Lavenn, Jia-Jia Zheng, Alexandre Legrand, Tomofumi Ogawa, Kunihisa Sugimoto, François-Xavier Coudert, Régis Réau, Shigeyoshi Sakaki, Ken-ichi Otake et Susumu Kitagawa., le 21 avril 2022. DOI: 10.1038/s41557-022-00928-x - François-Xavier Coudert -CNRS - fx.coudert at chimie-paristech.fr- François Maginiot - Attaché de presse CNRS - francois.maginiot at cnrs.fr- Agnès Grellet -- agnes.grellet at airliquide.com