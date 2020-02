Ce premier cliché du télescope spatial CHEOPS surprend les chercheurs

Première image de l'étoile choisie comme cible pour CHEOPS après avoir ouvert le couvercle. L'étoile au centre de l'image est située à 150 années-lumière de nous, dans la constellation (Une constellation est un ensemble d'étoiles dont les projections sur la voûte céleste sont suffisamment proches pour qu'une civilisation les relie par...) Cancer (Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormalement importante au sein d'un tissu normal de l'organisme, de telle manière que la survie de ce dernier est menacée. Ces...) pixel (Le pixel, souvent abrégé px, est une unité de surface permettant de mesurer une image numérique. Son nom provient de la locution anglaise picture element, qui...) angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts apparentés.) seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La seconde est une unité de mesure du temps. La seconde...) optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.) lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à...) cercle (Un cercle est une courbe plane fermée constituée des points situés à égale distance d'un point nommé centre. La valeur de cette...)

© ESA/CHEOPS Mission Consortium/Airbus

Des premières images qui dépassent toutes les attentes

D'autres tests de fonctionnement prévus

Contact:

Une nouvelle étape a été franchie dans la mise en service de CHEOPS: après l'ouverture du couvercle du télescope spatial le 29 janvier 2020, CHEOPS a maintenant pris ses premières images du. CHEOPS est unde l'(ESA) et de la Suisse placé sous la houlette de l'de Berne, en collaboration avec l'Université de Genève.Laétait à son comble: Réunis non loin dedevant un granddans laoccupée par les membres du Consortium participant à la mise en service duainsi que dans les autres instituts impliqués dans la mission CHEOPS, les scientifiques et ingénieurs attendaient les premières images du. "Les premières images qui devaient apparaître étaient primordiales pour nous afin de pouvoir évaluer si les éléments optiques duétaient sortis indemnes dude la", explique Willy Benz, professeur enà l'Université de Berne et responsable de la mission CHEOPS. "Lorsque les premières images d'unsont apparues sur l'écran,lea immédiatement compris: le télescope fonctionne", se réjouit-il. Maintenant la question est de savoir jusqu'à quelUne première analyse a montré que les images prises par CHEOPS dépassent les attentes. Dans ce cas précis, cela ne signifie pas qu'elles sont parfaitement nettes, car le télescope a été intentionnellement défocalisé. Ainsi la lumière collectée est répartie sur de nombreux pixels, afin d'atténuer l'effet des mouvements du satellite sur les images et d'accroître la précision photométrique. "sur le gâteau, les images floues reçues sont néanmoins encore plus lisses et symétriques que ce que nous avions imaginé en nous appuyant sur nos mesures en laboratoire", indique Willy Benz. Une haute précision est nécessaire pour permettre à CHEOPS d'observer les petits changements dans l'intensité de la lumière reçue d'une étoile causés par le passage d'unedevant elle. Comme les changements d'éclats sont proportionnels à lade l'exoplanète, CHEOPS pourra mesurer sa taille. "Ces premières analyses sont prometteuses et encourageantes pour les semaines à venir", poursuit-il.Au cours des deux prochains, les tests de fonctionnement de CHEOPS vont se poursuivre. "Nous allons analyser en détail de nombreuses autres images afin de déterminer lede précision que CHEOPS peut atteindre dans le cadre des différents aspects de son programme", explique David Ehrenreich, responsable scientifique de la mission à l'Université de Genève. "Les résultats obtenus jusqu'à présent nous laissent penser que nous sommes sur la bonne voie", conclut-il.Voir aussi:- Willy Benz - Professeur à l'deen astrophysique et(WP), Université de Berne -willy.benz at space.unibe.ch- David Ehrenreich - Professeur au Département d'- Faculté des sciences, Université de Genèvedavid.ehrenreich at unige.ch