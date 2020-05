Qualité cristalline, ferroélasticité et performance des cellules photovoltaïques à base de pérovskites hybrides

Figure 1: Évolution des diffractogrammes obtenus au cours du recuit à 100 °C. Les couleurs représentent les étapes successives au cours du recuit: partant d'une couche de MAPbCl 3 la première étape (marron foncé) est caractérisée par la coexistence des deux pérovskites MAPbCl 3 et MAPbI 3 ; elle est suivie par une étape où se forme en plus la phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :) 2 (marron clair) ; la pérovskite chlorée finit ensuite par disparaître dans une troisième étape (vert).

Figure 2: Vers 57 °C le matériau MAPbI 3 subit une transition de phase structurale passant d'une symétrie cubique à haute température à une symétrie tétragonale.

Les pérovskites hybrides tel MAPbI3, suscitent de grands intérêts en tant que matériaux photovoltaïques. Afin d'optimiser les performances des cellules photovoltaïques à base de perovkites, des chercheurs de l'Irig ont étudiés le comportement de cristallisation de MAPbI3. Leur approche, applicable à d'autres types de pérovskites d'halogénures métalliques, permet d'optimiser rationnellement les performances et la stabilité à long terme du dispositif.Dans led'une transition énergétique incontournable qui impose de progresser vers une décarbonation de la production d'énergie, les filières renouvelables se développent, parmi lesquelles les technologies solaires. Lefournit chaqueà launed'énergie équivalente à plus de 8 000 fois la consommation énergétique mondiale. Mais cette énergie est peu concentrée d'où les enjeux technologiques que représente sa récupération efficace. En 2018, le solaire (photovoltaïque et thermique) représentait 3 % de la production mondiale d'. Au cours des dix dernières années son taux de croissance est proche de 50 %, essentiellement du fait du développementdu photovoltaïque. Lele plus couramment utilisé dans les technologies photovoltaïques est le. Mais depuis une dizaine d'années des travaux importants sont consacrés à d'autrestrès prometteurs comme leshybrides halogénées. Ceux-ci présentent toutefois des défis de stabilité et deà relever.MAPbI(MA = CHNH) est lepérovskite emblématique pour ses applications dans le domaine photovoltaïque. Mais la faible valeur de son énergie de formation entraîne une dépendance forte aux conditions de synthèse, ce qui fait de la reproductibilité des propriétés chimiques et structurales des couches minces synthétisées, un casse-tête pour les expérimentateurs. Or, lade ces propriétés est un prérequis à l'optimisation des performances des cellules photovoltaïques.Dans le cadre d'une, des équipes de l'Irig et de l'National de l'(Ines) ont étudié les mécanismes de formation de couches minces de MAPbI. Elles ont mis en évidence les effets de l'instabilité intrinsèque de la pérovskite iodée qui se décompose sous l'effet d'une contrainte. Dans cette étude, les chercheurs élucident pardes rayons X (DRX), le processus de cristallisation de couches minces de MAPbIen présence de. Le chlore est effectivement connu pour avoir un effet bénéfique sur la qualité cristalline, les mécanismes en jeu n'étant toutefois pas encore clairement identifiés.Ces équipes démontrent () que l'iodure de méthyl ammonium (MAI) et le chlorure dePbClforment spontanément une couche de pérovskite MAPbCl, qui se transforme progressivement en une couche de MAPbI, par substitution des halogènes lors du recuità 100 °C. La couche de MAPbIainsi formée est fortement contrainte du fait de la différence dede maille entre les deux pérovskites (environ 10 %) si bien qu'au-delà d'un seuil critique, la pérovskite se décompose pour former, entre autres, de l'iodure de plomb PbClDes cellules photovoltaïques ont été réalisées à partir de couches minces de MAPbIdont la synthèse a été arrêtée à différents stades du processus de substitution ionique. L'influence de la composition chimique (présence ou non de PbI) et des propriétés cristallines (notamment la déformation) de la couche active sur les performances des dispositifs a ainsi pu être étudiée.Par ailleurs, comme fréquemment observé avec les composés de structure pérovskite, MAPbIest un: il subit vers 57 °C une). Les chercheurs ont mis en évidence une conséquence importante de cette ferroélasticité quiune variabilité des propriétés cristallines: l'état de contrainte de MAPbIatteint lors de sa formation à 100 °C, dans la phase cubique, conditionne l'cristalline de la couche àambiante, dans la phase tétragonale.Cette étude confirme le caractère intrinsèque de l'instabilité et de la variabilité structurale des couches minces de MAPbI. L'introduction de différents types de cations au lieu du seul MA est une voie prometteuse d'amélioration de la stabilité. L'étude de tels matériaux complexes bénéficiera de l'approchedans cette étude corrélant mécanismes de cristallisation, propriétés structurales et efficacité des dispositifs.La structure cristallineest commune à de nombreux oxydes, de formule générale ABO. Ce type de matériaux suscite depuis longtemps un grand intérêt du fait notamment de fréquentes propriétés ferroïques. Pour les applications photovoltaïques, il ne s'agit pas d'oxydes mais de matériaux dans lesquels A et B sont, respectivement, des ions organiques et inorganiques et l'est remplacé par des halogènes, comme dans le composé emblématique MAPbI(MA = CHNH).: équipes SGX et STEP, respectivement des laboratoires MEM et SyMMES de l'Irig, et équipe SMPV/LMPO de l'Institut National de l'Solaire.Un matériau ferroïque possède plusieurs états stables énergétiquement équivalents. Le passage d'un état stable à un autre peut être obtenu par application temporaire d'uneextérieure magnétique, électrique ourespectivement dans le cas de matériaux ferromagnétiques, ferroélectriques et ferroélastiques.Lors de la transition de phase structurale que subit MAPbIvers 57°C, la transformation de la maille cubique hautement symétrique en maille tétragonale moins symétrique induit, pour une orientation spécifique ducubique, plusieurs orientations possibles équivalentes du réseau tétragonal, d'où l'existence de défauts cristallins appelés mâcles. Un matériau ferroélastique se caractérise, entre autres, par le fait que dans la phase de basse symétrie, l'application d'une contrainte peut transformer l'orientation d'un domaine cristallin en une orientationéquivalente.Medjahed AA, Dally P, Zhou T, Lemaitre N, Djurado D, Reiss P and Pouget S.Unraveling the formation mechanism and ferroelastic behavior of MAPbIPerovskite thin films prepared in the presence of chloride. Chemistry of Materials , 2020.