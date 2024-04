Le secret d'une jeunesse éternelle à proximité du trou noir de notre Voie Lactée

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Orbites d'étoiles très proches de Sagittarius A*, le trou noir supermassif au cœur de la Voie Lactée

Crédit: ESO / L. Calçada / Spaceengine.org

Au cœur de notre Voie Lactée, des étoiles en orbite autour du trou noir supermassif central semblent étrangement jeunes. Cette jeunesse apparente cache cependant une réalité bien plus sombre.Des chercheurs de l'Université Northwestern ont récemment découvert pourquoi certaines étoiles à proximité de Sagittarius A* (Sgr A*),au centre de notre, arborent un aspect si juvénile: elles ont littéralement absorbé leurs voisines. Dans un espace où lad'étoiles atteint des sommets, les collisions stellaires sont monnaie courante. Grâce à des simulations informatiques, l'équipe a pu suivre le destin violent de mille étoiles fictives, révélant des issues variées à ces rencontres brutales.Au cœur de cette agitation, certaines étoiles perdent de la masse lors de collisions, se transformant en astres de faible masse, tandis que d'autres fusionnent, accumulant suffisamment depour apparaître massives et rajeunies.Cette découverte, présentée lors du congrès d'avril de l'American Physical Society en Californie, offrent un aperçu des dynamiques complexes régissant le cœur de la Voie Lactée. En explorant les conséquences de ces rencontres stellaires, l'équipe a identifié la distance au trou noir supermassif comme facteur clé du destin d'une. Près de Sgr A*, les étoiles, propulsées à des vitesses vertigineuses peuvent fusionner après une, se gorgeant d'et affichant une jeunesse trompeuse.Cette étude apporte également un éclairage sur l'histoire de notre galaxie et sur les processus cosmiques souvent obscurs du fait de la difficulté d'directe de ces régions. Par ces simulations, les chercheurs aspirent à comprendre comment le centre galactique s'est constitué, offrant une perspective contrastée avec notre propre, plus clément.Ces travaux ont été publiés dansen mars 2024 eten septembre 2023, contribuant à notre compréhension des phénomènes extrêmes régissant les noyaux des galaxies.