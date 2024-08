Une très rare étoile de deuxième génération découverte aux abords de notre galaxie

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Le Grand Nuage de Magellan révèle l'évolution cosmique en infrarouge

Crédit: NASA/JPL

Les étoiles de la première génération ont transformé l'Univers en fusionnant hydrogène et hélium en éléments plus complexes. La découverte récente d'une étoile de seconde génération dans une galaxie voisine, le Grand Nuage de Magellan, éclaire sur la formation initiale des éléments dans des galaxies autres que laInaccessibles à l'observation directe, les étoiles de première génération (aussi appelées étoiles de population III) ont laissé des traces dans la génération d'étoiles suivantes. Anirudh Chiti, spécialiste en archéologie, a trouvé unedegénération, formée après les premières étoiles, mais avant l'accumulation d'éléments lourds.Anirudh Chiti et son équipe ont exploré le Grand Nuage de Magellan pour traquer ces anciennes étoiles. Utilisant le satelliteet leMagellan, ils ont catalogué dix étoiles très anciennes, dont une particulièrement pauvre en éléments lourds, signe de sa formation après la première génération stellaire.Cette étoile singulière présente une quantité de carbone nettement inférieure par rapport au fer, contrairement aux étoiles de la Voie lactée, suggérant des processus de formation différents. Cela remet en question l'universalité de l'enrichissement en carbone observé dans notreCes résultats montrent aussi que le Grand Nuage de Magellan a formé beaucoup moins d'étoiles à ses débuts que la Voie lactée. Anirudh Chiti prévoit de cartographier le ciel austral pour trouver davantage de ces étoiles anciennes, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives en archéologie stellaire.