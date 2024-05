Vidéo: deux puissantes éruptions solaires viennent de se produire, orientées vers la Terre

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Captures de l'éruptions solaires de classe X.

Les deux éruptions en vidéo

Deux éruptions solaires majeures se sont produites en l'espace de quelques heures, avec une potentielle éjection de masse coronale (CME) dirigée vers la Terre.Le 2 mai au soir, le Soleil a émis une puissante éruption de classe X, la catégorie la plus intense, perturbant les communications radio à ondes courtes en, au Japon et en Chine. Cette éruption a atteint sonà 02h22 GMT et s'est achevée cinqplus tard. Uneéruption, de classe M, s'est produite tôt le matin du 3 mai vers 08h00 GMT.Ces phénomènes pourraient être accompagnés d'une éjection de masse coronale (CME), undense deet deprojeté dans l'espace. Une telle éjection, si elle est dirigée vers la, risque de causer des perturbations majeures, touchant les réseaux électriques, les communications et lesen offrant un spectacle d'aurores intenses et à de basses latitudes.Les éruptions solaires sont classées par intensité, la classe X étant la plus élevée, suivie des classes M, C, B, et A, chaque catégorie étant dix fois moins puissante que la précédente. Le risque associé à ces éruptions augmente avec leur intensité.L'activité solaire, en hausse à l'approche du maximum solaire prévu dans le cycle de 11 ans du, continue de représenter un enjeu significatif pour laterrestre et spatiale. La surveillance attentive par des agences comme laet la NOAA est cruciale pour prévenir les impacts technologiques et environnementaux de ces éruptions puissantes.