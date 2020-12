Vous n'avez sûrement jamais vu autant d'étoiles



Crédit: ESA / NASA

Le télescope spatial Hubble a capturé en cette unique photographie une grande quantité d'étoiles distinguables individuellement. Les nombreuses étoiles visibles sur ce cliché font parties de l'amas globulaire connu sous le nom de Messier 107.Messier 107 est l'un des quelques 150 amas d'étoiles globulaires orbitantdude notre, la. Ces objets sphériques contiennent chacun des centaines de milliers d'étoiles extrêmement anciennes et font partie des objets les plus vieux de la Voie lactée. L'origine des amas globulaires et leur impact sur l'évolution galactique reste assez floue, justifiant que les astronomes en font un sujet d'étude.Messier 107 se situe dans lad'(également connu sous le nom d'origine latine de Serpentaire) et est situé à environ 20 000 années-lumière de notre. L'français Pierre Méchain a noté l'pour la première fois en 1782, et l'astronome britannique William Herschel l'a documenté indépendamment un an plus tard. Une astronome canadienne, Helen Sawyer Hogg, a ajouté Messier 107 au célèbre catalogue astronomique de Charles Messier en 1947.