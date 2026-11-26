Ein Jahrhundert wissenschaftlichen Fortschritts in einem Jahrzehnt. Diese von Dario Amodei, Mitgründer und Geschäftsführer von Anthropic, in Aussicht gestellte Entwicklung könnte Berufe in Forschung und Ingenieurwesen grundlegend verändern. Die Sorge um Arbeitsplätze angesichts künstlicher Intelligenz ist groß. Eine massive Beschleunigung wissenschaftlicher Entdeckungen könnte jedoch eine erhebliche Nachfrage nach menschlichen Fachkräften schaffen. Jede Entdeckung eröffnet potenziell neue Forschungswege und technologische Möglichkeiten. Fiktives Bild zur Veranschaulichung

Ein Jahrhundert Fortschritt in wenigen Jahren Im Oktober 2024 veröffentlichte Dario Amodei einen Essay mit dem Titel Machines of Loving Grace. Darin stellte er in Aussicht, 50 bis 100 Jahre Fortschritt in Biologie und Medizin auf nur fünf bis zehn Jahre zu konzentrieren. Im Januar 2026 weitete er diese Perspektive in The Adolescence of Technology auf wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt aus. Diese Beschleunigung hängt allerdings davon ab, dass leistungsfähige künstliche Intelligenzen verfügbar werden. Erste Anzeichen sind bereits sichtbar. In der Biologie können Werkzeuge wie AlphaFold die dreidimensionale Struktur von Proteinen vorhersagen. Diese Informationen können unter anderem die Forschung an neuen Medikamenten voranbringen. In der Mathematik erkunden Forschende gemeinsam mit KI neue Formen des Denkens. Kürzlich haben wir in einem Artikel über den Wandel des Mathematikerberufs angesichts dieser neuen Werkzeuge berichtet. Fiktives Bild zur Veranschaulichung

Eine Fülle von Entdeckungen, die genutzt werden wollen Eine wissenschaftliche Entdeckung kann Dutzende Forschungsprojekte anstoßen. Sie kann ein bislang rätselhaftes Phänomen erklären, eine Theorie infrage stellen oder interessante Eigenschaften für eine industrielle Anwendung offenbaren. Wenn KI das Tempo der Entdeckungen vervielfacht, könnten die verfügbaren Erkenntnisse schneller anwachsen, als wir sie nutzen können. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hätten dann zahlreiche Ergebnisse zu untersuchen, mit Beobachtungen abzugleichen und mit dem bestehenden Wissen zu verknüpfen. Für manche Entdeckungen wären außerdem neue Experimente in der realen Welt nötig, um ihre Gültigkeit zu belegen. Angenommen, KI schlägt Hunderte Materialien mit vielversprechenden Eigenschaften für die Energiespeicherung vor. Jedes davon könnte mehrere Forschungsansätze eröffnen: von der Untersuchung seiner Stabilität bis hin zu seinem Verhalten in einer Batterie. An diesen Arbeiten wären Fachleute aus Chemie, Physik und Materialwissenschaft beteiligt. Auch sie würden KI nutzen, um ihre Forschung zu beschleunigen und mehr Möglichkeiten auszuloten. Die Zahl der durchführbaren wissenschaftlichen Projekte könnte dadurch schneller steigen als die derzeitige Arbeitskapazität der Forschenden. In diesem Szenario entstünde zwangsläufig auch zusätzlicher Personalbedarf.

Forschende als Wegweiser für Entdeckungen Menschen behielten eine zentrale Rolle bei der Festlegung wissenschaftlicher Ziele. Welche Probleme gelöst werden sollen, hängt unter anderem von den Bedürfnissen der Gesellschaft, dem verfügbaren Wissen und möglichen Anwendungen ab. Eine Forscherin oder ein Forscher könnte mehrere KI-Systeme parallel steuern, die jeweils eine andere Hypothese oder Methode untersuchen. Die Ergebnisse würden ausgewertet und die Arbeit auf die vielversprechendsten Ansätze ausgerichtet. Forschende könnten auch Projekte leiten, deren Umfang ihre eigenen Möglichkeiten übersteigt. Ein kleines Team hätte dann Mittel zur Verfügung, die früher großen Laboren vorbehalten waren. Fachwissen in einer wissenschaftlichen Disziplin bliebe wertvoll, um die Aussagekraft von Ergebnissen zu beurteilen. Forschende müssten insbesondere Fehler erkennen, notwendige Experimente bestimmen und die Folgen von Entdeckungen verstehen. Auch bei sehr autonomer KI hätten menschliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiterhin ihren Platz. Sie könnten einen wachsenden Teil ihrer Arbeit dem Verständnis von Phänomenen widmen.

Ingenieurwesen mit großem Potenzial Die beschleunigte Grundlagenforschung könnte einen Teil des Bedarfs in Richtung Ingenieurwesen verschieben. Eine Entdeckung in eine nutzbare Technologie umzusetzen, erfordert oft Jahre der Entwicklung. Ein Material mit bemerkenswerten Eigenschaften im Labor muss sich auch in ausreichender Menge herstellen lassen. Zudem müssen Kosten, Haltbarkeit und Sicherheit sowie die Integration in ein Produkt untersucht werden. Ingenieurinnen und Ingenieure müssen Prototypen entwerfen, Tests durchführen, Fertigungsprozesse entwickeln und Industrieanlagen anpassen. Jeder Schritt bringt physikalische und wirtschaftliche Anforderungen mit sich. Auch ein vielversprechendes medizinisches Verfahren erfordert experimentelle Untersuchungen, klinische Studien und geeignete Produktionskapazitäten. Im Energiesektor kann eine neue Technologie den Bau von Industrieanlagen und deren Anschluss an die bestehende Infrastruktur erfordern. KI wird einen Teil dieser Arbeit beschleunigen können, insbesondere Entwurf und Simulation. Für manche Schritte bleiben jedoch die Zeiträume für Experimente, Fertigung und Bau maßgeblich. Wenn die Zahl der Entdeckungen steigt, könnten Unternehmen deutlich mehr Technologien gleichzeitig entwickeln. Ihre Fähigkeit, Ingenieurteams einzusetzen, würde dann zu einem entscheidenden Faktor für ihr Wachstum.

Ein weltweiter Wettbewerb um die Nutzung neuer Entdeckungen Unternehmen und Staaten versuchen bereits, sich in Bereichen wie Energie, Halbleitern, Medizin und Robotik einen Vorsprung zu verschaffen. Eine beschleunigte Forschung könnte diesen Wettbewerb verschärfen. Wer wissenschaftliche Erkenntnisse schnell in Produkte und Dienstleistungen umsetzt, hätte einen klaren wirtschaftlichen Vorteil. Schon heute konkurrieren Unternehmen stark um Fachkräfte, die für die Entwicklung von Modellen künstlicher Intelligenz benötigt werden. Investitionen konzentrieren sich dabei insbesondere auf Forschende und Ingenieure, die auf diese Systeme spezialisiert sind. Ein Teil dieser Nachfrage könnte sich auf Fachleute verlagern, die Entdeckungen aus der KI nutzbar machen können. Ingenieurinnen und Ingenieure mit Kenntnissen in einer aufkommenden Technologie könnten besonders gefragt sein. Die Vergütung mancher Fachkräfte könnte dann ein ähnliches Niveau erreichen wie heute bei KI-Spezialisten. Entscheidend wären dabei unter anderem die Knappheit der erforderlichen Kompetenzen und der wirtschaftliche Wert der entwickelten Technologien.