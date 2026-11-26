Um século de progresso científico concentrado em uma década. Essa perspectiva, considerada por Dario Amodei, cofundador e diretor executivo da Anthropic, poderia transformar profundamente as profissões de pesquisa e engenharia. As preocupações com o emprego diante da inteligência artificial são muitas. No entanto, uma aceleração maciça das descobertas científicas poderia criar uma demanda considerável por competências humanas. Cada descoberta pode abrir novos caminhos de pesquisa e novas possibilidades tecnológicas. Imagem fictícia para ilustração

Um século de progresso em poucos anos Em outubro de 2024, Dario Amodei publicou um ensaio intitulado Machines of Loving Grace. Nele, imaginou concentrar de 50 a 100 anos de progresso em biologia e medicina em apenas cinco a dez anos. Em janeiro de 2026, em The Adolescence of Technology, ampliou essa perspectiva para incluir o progresso científico e econômico. Essa aceleração, porém, depende do surgimento de inteligências artificiais suficientemente avançadas. Os primeiros sinais já são visíveis. Na biologia, ferramentas como o AlphaFold permitem prever a estrutura tridimensional de proteínas. Essas informações podem, por exemplo, orientar pesquisas sobre novos medicamentos. Na matemática, a colaboração entre pesquisadores e IA explora formas inéditas de raciocínio. Recentemente, dedicamos um artigo à evolução da profissão de matemático diante dessas novas ferramentas. Imagem fictícia para ilustração

Muitas descobertas a explorar Uma descoberta científica pode dar origem a dezenas de projetos de pesquisa. Ela pode explicar um fenômeno até então misterioso, colocar uma teoria em xeque ou revelar propriedades interessantes para uma aplicação industrial. Se as IAs multiplicarem o ritmo das descobertas, o conhecimento disponível poderá se acumular mais rapidamente do que nossa capacidade de aproveitá-lo. Os cientistas teriam então muitos resultados para examinar, comparar com observações e relacionar aos conhecimentos existentes. Algumas descobertas também exigiriam novos experimentos no mundo físico para que sua validade fosse comprovada. Suponhamos que IAs proponham centenas de materiais com propriedades interessantes para o armazenamento de energia. Cada um poderia abrir várias linhas de pesquisa, desde o estudo de sua estabilidade até o de seu comportamento em uma bateria. Esses trabalhos mobilizariam especialistas em química, física e ciência dos materiais. Eles próprios usariam IAs para acelerar suas pesquisas e explorar mais possibilidades. Assim, o número de projetos científicos viáveis poderia crescer mais rapidamente do que a capacidade de trabalho atual dos pesquisadores. Nesse cenário, surgiriam inevitavelmente novas necessidades de contratação.

O pesquisador, condutor das descobertas Os seres humanos continuariam a ter um papel central na definição dos objetivos científicos. A escolha dos problemas a resolver depende, entre outros fatores, das necessidades da sociedade, do conhecimento disponível e das perspectivas de aplicação. Um pesquisador poderia conduzir várias IAs ao mesmo tempo, cada uma explorando uma hipótese ou um método diferente. Ele analisaria os resultados e redirecionaria o trabalho para os caminhos mais promissores. Também poderia liderar pesquisas cuja dimensão ultrapassasse sua própria capacidade de trabalho. Uma pequena equipe passaria a ter recursos de investigação antes restritos a grandes laboratórios. O domínio de uma disciplina científica continuaria sendo valioso para avaliar a relevância dos resultados. Os pesquisadores precisariam, entre outras coisas, identificar erros, determinar quais experimentos são necessários e compreender as consequências das descobertas. Mesmo com IAs muito autônomas, os cientistas humanos continuariam tendo espaço. Eles poderiam dedicar uma parte cada vez maior de seu trabalho à compreensão dos fenômenos.

A engenharia, um setor com enorme potencial A aceleração da pesquisa fundamental poderia deslocar parte da demanda para a engenharia. Transformar uma descoberta em uma tecnologia utilizável muitas vezes exige anos de desenvolvimento. Um material com propriedades extraordinárias em laboratório ainda precisa poder ser produzido em quantidade suficiente. É preciso avaliar seu custo, sua durabilidade, sua segurança e sua integração a um produto. Os engenheiros precisam projetar protótipos, realizar testes, desenvolver processos de fabricação e adaptar equipamentos industriais. Cada etapa envolve restrições físicas e econômicas. Um tratamento médico promissor também exige estudos experimentais, ensaios clínicos e meios de produção adequados. No setor de energia, uma nova tecnologia pode exigir a construção de instalações industriais e sua conexão à infraestrutura existente. As IAs poderão acelerar parte desse trabalho, especialmente o projeto e a simulação. Algumas etapas continuarão sujeitas aos prazos dos experimentos, da fabricação ou da construção. Se as descobertas se multiplicarem, as empresas poderão ter muito mais tecnologias para desenvolver ao mesmo tempo. Sua capacidade de mobilizar equipes de engenharia se tornaria um fator decisivo para o crescimento.

Uma competição mundial para aproveitar as descobertas Empresas e governos já buscam sair na frente em áreas como energia, semicondutores, medicina e robótica. A aceleração da pesquisa poderia intensificar essa competição. Os atores capazes de transformar rapidamente o conhecimento científico em produtos e serviços teriam uma clara vantagem econômica. Hoje, há forte concorrência entre empresas por profissionais com as competências necessárias para desenvolver modelos de inteligência artificial. Os investimentos se concentram especialmente em pesquisadores e engenheiros especializados nesses sistemas. Parte dessa demanda poderia se deslocar para especialistas capazes de aproveitar as descobertas produzidas pelas IAs. Um engenheiro que domine uma tecnologia emergente poderia se tornar especialmente disputado. A remuneração de alguns profissionais poderia então chegar a níveis comparáveis aos dos especialistas em IA de hoje. Isso dependeria, entre outros fatores, da escassez de profissionais qualificados e do valor econômico das tecnologias desenvolvidas.