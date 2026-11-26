Un siglo de progreso científico concentrado en una década. Esta perspectiva, planteada por Dario Amodei, cofundador y director de Anthropic, podría transformar profundamente las profesiones de investigación e ingeniería. Hay muchas inquietudes sobre el empleo ante el avance de la inteligencia artificial. Sin embargo, una aceleración masiva de los descubrimientos científicos podría generar una demanda considerable de talento humano. Cada descubrimiento abre potencialmente nuevas líneas de investigación y nuevas posibilidades tecnológicas. Imagen ficticia con fines ilustrativos

Un siglo de progreso en unos pocos años En octubre de 2024, Dario Amodei publicó un ensayo titulado Máquinas de amable gracia. En él planteaba la posibilidad de concentrar entre 50 y 100 años de progreso en biología y medicina en tan solo cinco o diez años. En enero de 2026, en La adolescencia de la tecnología, amplió esta perspectiva al progreso científico y económico. Sin embargo, esta aceleración depende de la llegada de inteligencias artificiales lo bastante capaces. Los primeros indicios ya son visibles. En biología, herramientas como AlphaFold permiten predecir la estructura tridimensional de las proteínas. Esta información puede orientar, entre otras cosas, la investigación de nuevos medicamentos. En matemáticas, la colaboración entre investigadores y la IA explora formas de razonamiento inéditas. Hace poco dedicamos un artículo a la evolución de la profesión de matemático frente a estas nuevas herramientas. Imagen ficticia con fines ilustrativos

Una gran cantidad de descubrimientos por aprovechar Un descubrimiento científico puede dar lugar a decenas de proyectos de investigación. Puede explicar un fenómeno que hasta entonces era misterioso, cuestionar una teoría o revelar propiedades interesantes para una aplicación industrial. Si la IA acelera el ritmo de los descubrimientos, el conocimiento disponible podría acumularse más rápido de lo que somos capaces de aprovecharlo. Los científicos tendrían entonces muchos resultados que examinar, contrastar con las observaciones y relacionar con los conocimientos existentes. Algunos descubrimientos también requerirían nuevos experimentos en el mundo físico para comprobar su validez. Supongamos que la IA propone cientos de materiales con propiedades interesantes para el almacenamiento de energía. Cada uno podría abrir varias líneas de investigación, desde el estudio de su estabilidad hasta el de su comportamiento en una batería. Estos trabajos requerirían especialistas en química, física y ciencia de materiales. A su vez, utilizarían IA para acelerar sus investigaciones y explorar más posibilidades. Así, el número de proyectos científicos viables podría crecer más rápido que la capacidad de trabajo actual de los investigadores. En ese escenario, inevitablemente surgirían nuevas necesidades de contratación.

El investigador como guía de los descubrimientos Los seres humanos conservarían un papel central a la hora de definir los objetivos científicos. La elección de los problemas que hay que resolver depende, entre otras cosas, de las necesidades de la sociedad, los conocimientos disponibles y las posibilidades de aplicación. Un investigador podría dirigir varias IA en paralelo, cada una de las cuales exploraría una hipótesis o un método diferente. Analizaría sus resultados y reorientaría su trabajo hacia las líneas más prometedoras. También podría dirigir investigaciones cuyo alcance superara sus propias capacidades. Así, un equipo pequeño dispondría de medios de investigación que antes estaban reservados a los grandes laboratorios. El dominio de una disciplina científica seguiría siendo valioso para evaluar la pertinencia de los resultados. Los investigadores tendrían que detectar errores, identificar los experimentos necesarios y comprender las consecuencias de los descubrimientos. Incluso con IA muy autónoma, los científicos humanos seguirían teniendo un lugar. Podrían dedicar una parte cada vez mayor de su trabajo a comprender los fenómenos.

La ingeniería, un sector con un potencial enorme La aceleración de la investigación básica podría desplazar parte de la demanda hacia la ingeniería. Convertir un descubrimiento en una tecnología utilizable suele requerir años de desarrollo. Un material con propiedades extraordinarias en el laboratorio todavía debe poder fabricarse en cantidades suficientes. Hay que estudiar su costo, durabilidad y seguridad, así como su integración en un producto. Los ingenieros deben diseñar prototipos, realizar pruebas, desarrollar procesos de fabricación y adaptar los equipos industriales. Cada etapa implica limitaciones físicas y económicas. Un tratamiento médico prometedor también requiere estudios experimentales, ensayos clínicos y medios de producción adecuados. En el sector energético, una nueva tecnología puede exigir la construcción de instalaciones industriales y su conexión a las infraestructuras existentes. La IA podrá acelerar parte de estos trabajos, especialmente el diseño y la simulación. Algunas etapas seguirán sujetas a los plazos de los experimentos, la fabricación o la construcción. Si los descubrimientos se multiplican, las empresas podrían contar con muchas más tecnologías para desarrollar al mismo tiempo. Su capacidad para movilizar equipos de ingenieros se convertiría entonces en un factor decisivo para su crecimiento.

Una competencia mundial por aprovechar los descubrimientos Las empresas y los Estados ya buscan tomar la delantera en ámbitos como la energía, los semiconductores, la medicina o la robótica. La aceleración de la investigación podría intensificar esta competencia. Quienes sean capaces de transformar rápidamente el conocimiento científico en productos y servicios contarían con una clara ventaja económica. Hoy en día, las empresas compiten intensamente por el talento necesario para desarrollar modelos de inteligencia artificial. Las inversiones se concentran, en particular, en investigadores e ingenieros especializados en estos sistemas. Parte de esta demanda podría trasladarse a los especialistas capaces de aprovechar los descubrimientos generados por la IA. Un ingeniero con dominio de una tecnología emergente podría ser especialmente solicitado. Los salarios de algunos perfiles podrían alcanzar niveles comparables a los de los especialistas en IA actuales. Esto dependerá, entre otras cosas, de la escasez de profesionales con esas habilidades y del valor económico de las tecnologías desarrolladas.