Un siècle de progrès scientifiques concentré en une décennie. Cette perspective, envisagée par Dario Amodei, cofondateur et dirigeant d'Anthropic, pourrait profondément transformer les métiers de la recherche et de l'ingénierie. Les inquiétudes concernant l'emploi face à l'intelligence artificielle sont nombreuses. Pourtant, une accélération massive des découvertes scientifiques pourrait créer une demande considérable de compétences humaines. Chaque découverte ouvre potentiellement de nouvelles pistes de recherche et de nouvelles possibilités technologiques. Image fictive pour illustration

Un siècle de progrès en quelques années En octobre 2024, Dario Amodei publiait un essai intitulé Machines of Loving Grace. Il y envisageait de concentrer entre 50 et 100 ans de progrès en biologie et en médecine sur seulement cinq à dix ans. En janvier 2026, dans The Adolescence of Technology, il élargissait cette perspective aux progrès scientifiques et économiques. Cette accélération dépend toutefois de l'arrivée d'intelligences artificielles suffisamment performantes. Les premiers signes sont déjà visibles. En biologie, des outils comme AlphaFold permettent de prédire la structure tridimensionnelle de protéines. Ces informations peuvent notamment guider les recherches sur de nouveaux médicaments. En mathématiques, la collaboration entre chercheurs et IA explore des formes de raisonnement inédites. Nous avons récemment consacré un article à l'évolution du métier de mathématicien face à ces nouveaux outils. Image fictive pour illustration

Une quantité de découvertes à exploiter Une découverte scientifique peut engendrer des dizaines de projets de recherche. Elle peut expliquer un phénomène jusque-là mystérieux, remettre en question une théorie ou révéler des propriétés intéressantes pour une application industrielle. Si les IA multiplient le rythme des découvertes, les connaissances disponibles pourraient s'accumuler plus rapidement que notre capacité à les exploiter. Les scientifiques auraient alors de nombreux résultats à examiner, à confronter aux observations et à relier aux connaissances existantes. Certaines découvertes nécessiteraient également de nouvelles expériences, dans notre monde physique, pour établir leur validité. Supposons que des IA proposent des centaines de matériaux aux propriétés intéressantes pour le stockage de l'énergie. Chacun pourrait ouvrir plusieurs pistes de recherche, depuis l'étude de sa stabilité jusqu'à celle de son comportement dans une batterie. Ces travaux mobiliseraient des spécialistes de la chimie, de la physique et des sciences des matériaux. Ils utiliseraient eux-mêmes des IA pour accélérer leurs recherches et explorer davantage de possibilités. Le nombre de projets scientifiques réalisables pourrait ainsi augmenter plus rapidement que la capacité de travail actuelle des chercheurs. Dans ce scénario, cela s'accompagnerait inévitablement de nouveaux besoins de recrutement.

Le chercheur, pilote des découvertes Les humains conserveraient un rôle central dans la définition des objectifs scientifiques. Le choix des problèmes à résoudre dépend notamment des besoins de la société, des connaissances disponibles et des perspectives d'application. Un chercheur pourrait piloter plusieurs IA en parallèle, chacune explorant une hypothèse ou une méthode différente. Il analyserait leurs résultats et réorienterait leurs travaux vers les pistes les plus prometteuses. Il pourrait aussi diriger des recherches dont l'ampleur dépasserait ses propres capacités. Une petite équipe disposerait alors de moyens d'investigation autrefois réservés à de grands laboratoires. La maîtrise d'une discipline scientifique resterait précieuse pour évaluer la pertinence des résultats. Les chercheurs devraient notamment repérer les erreurs, identifier les expériences nécessaires et comprendre les conséquences des découvertes. Même avec des IA très autonomes, des scientifiques humains auraient toujours leur place. Ils pourraient consacrer une part croissante de leur activité à la compréhension des phénomènes.

L'ingénierie, un secteur au potentiel considérable L'accélération de la recherche fondamentale pourrait déplacer une partie des besoins vers l'ingénierie. Transformer une découverte en technologie utilisable demande souvent des années de développement. Un matériau présentant des propriétés remarquables en laboratoire doit encore pouvoir être fabriqué en quantité suffisante. Il faut étudier son coût, sa durabilité, sa sécurité et son intégration dans un produit. Les ingénieurs doivent concevoir des prototypes, réaliser des essais, développer des procédés de fabrication et adapter les équipements industriels. Chaque étape implique des contraintes physiques et économiques. Un traitement médical prometteur nécessite aussi des études expérimentales, des essais cliniques et des moyens de production adaptés. Dans l'énergie, une nouvelle technologie peut demander la construction d'installations industrielles et leur raccordement aux infrastructures existantes. Les IA pourront accélérer une partie de ces travaux, notamment la conception et la simulation. Certaines étapes resteront soumises aux délais des expériences, de la fabrication ou de la construction. Si les découvertes se multiplient, les entreprises pourraient disposer de bien davantage de technologies à développer simultanément. Leur capacité à mobiliser des équipes d'ingénieurs deviendrait alors un facteur déterminant pour leur croissance.

Une compétition mondiale pour exploiter les découvertes Les entreprises et les États cherchent déjà à prendre de l'avance dans des domaines comme l'énergie, les semi-conducteurs, la médecine ou la robotique. Une accélération de la recherche pourrait intensifier cette compétition. Les acteurs capables de transformer rapidement les connaissances scientifiques en produits et services disposeraient d'un avantage économique indéniable. Aujourd'hui, les compétences nécessaires au développement des modèles d'intelligence artificielle font l'objet d'une forte concurrence entre entreprises. Les investissements se concentrent notamment sur les chercheurs et les ingénieurs spécialisés dans ces systèmes. Une partie de cette demande pourrait se déplacer vers les spécialistes capables d'exploiter les découvertes produites par les IA. Un ingénieur maîtrisant une technologie émergente pourrait devenir particulièrement recherché. Les rémunérations de certains profils pourraient alors atteindre des niveaux comparables à ceux des spécialistes de l'IA aujourd'hui. Cela dépendra notamment de la rareté des compétences et de la valeur économique des technologies développées.