SpaceX’ Vorhaben, bis zu eine Million Satelliten für künstliche Intelligenz auszusetzen, könnte den Weg für eine neue Form der Weltraumindustrie ebnen. Dabei ginge es nicht mehr nur darum, Ausrüstung in die Umlaufbahn zu bringen, sondern sie auch direkt im Weltraum zu warten, umzubauen und zu recyceln. Wie wir bereits in unserem vorherigen Artikel erwähnt haben, wirft eine Konstellation dieser Größenordnung mehrere Umweltfragen auf. Starts und Wiedereintritte in die Atmosphäre verursachen Schadstoffe, und die steigende Zahl von Satelliten erhöht das Kollisionsrisiko. SpaceX erwägt bereits, Satelliten auf dem Mond herzustellen und langfristig die Bodenschätze von Asteroiden abzubauen. Doch eine erste Rohstoffquelle könnte viel näher verfügbar werden: alte Satelliten.

Tote Satelliten sind weiterhin nützlich Prozessoren für künstliche Intelligenz entwickeln sich rasant weiter. In irdischen Rechenzentren wird die IT-Ausrüstung regelmäßig ausgetauscht, ohne die Gebäude, in denen sie untergebracht ist, neu zu errichten. Warum sollte man diese Logik nicht auch im Weltraum anwenden? Ein modularer Aufbau der Satelliten würde es Robotern ermöglichen, ausgefallene oder veraltete IT-Ausrüstung auszutauschen. Die Strukturen, Solarpaneele und Radiatoren könnten so über mehrere Generationen hinweg im Einsatz bleiben. Hunderte tausend ähnliche Satelliten könnten außerdem die Entwicklung von Robotern fördern, die auf ihre Wartung spezialisiert sind. Die Entwicklungskosten dieser Maschinen würden sich dann auf zahlreiche Einsätze verteilen.

Satellitenfriedhöfe werden zu orbitalen Bergwerken Wenn ein Satellit in der Atmosphäre verglüht, verteilen sich seine Materialien in Form von Gasen und Partikeln. Dabei hat ihr Transport in den Weltraum viel Energie erfordert. Ein anderer Ansatz wäre, ausgediente Satelliten auf orbitalen Lagerplattformen aufzubewahren. Automatisierte Schlepper könnten sie dorthin bringen, um ihre Zerstörung in der Atmosphäre zu vermeiden. So würden nach und nach Rohstoffvorräte entstehen. Roboter könnten dort noch funktionsfähige Komponenten bergen, die Strukturen zerlegen und die verschiedenen Metalle sortieren. Diese Vorräte müssten jedoch organisiert und gesichert werden, damit nicht Tausende aufgegebene Satelliten unkontrolliert auf einer Friedhofsbahn treiben und möglicherweise Kollisionen verursachen.

Solarbetriebene Recyclinganlagen Das Recycling im Weltraum wird bereits erforscht. Im Rahmen einer Studie für die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat Thales Alenia Space unter anderem eine Recyclinganlage in der Umlaufbahn entworfen. Die Weltraum-Recyclinganlage würde einen Solarofen nutzen, um Materialien aus alten Satelliten und Raketenstufen zu schmelzen. Die zurückgewonnenen Metalle könnten anschließend dazu dienen, direkt im Weltraum neue Teile herzustellen. Der Aufbau großer Satellitenkonstellationen könnte solchen Anlagen eine wirtschaftliche Grundlage geben, indem sie regelmäßig mit Materialien versorgt würden. Diese Ressourcen könnten robotergestützte Baustellen versorgen. Große Raumstationen, Solarkraftwerke oder Teleskope ließen sich so montieren, ohne sämtliche Materialien von der Erde aus zu transportieren.