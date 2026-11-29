O projeto da SpaceX de lançar até um milhão de satélites dedicados à inteligência artificial poderia abrir caminho para uma nova forma de indústria espacial. Ela não consistiria apenas em enviar equipamentos à órbita, mas também em fazer sua manutenção, transformá-los e reciclá-los diretamente no espaço. Como mencionamos em nosso artigo anterior, uma constelação dessa dimensão levanta várias questões ambientais. Os lançamentos e as reentradas atmosféricas geram poluentes, e o aumento do número de satélites amplia os riscos de colisão. A SpaceX já considera fabricar satélites na Lua e, a longo prazo, explorar os recursos minerais dos asteroides. Mas uma primeira fonte de matéria-prima pode ficar disponível bem mais perto de nós: os satélites antigos.

Satélites inativos ainda podem ser úteis Os processadores dedicados à inteligência artificial evoluem rapidamente. Nos centros de dados terrestres, os equipamentos de informática são substituídos regularmente sem que os edifícios que os abrigam precisem ser reconstruídos. Por que não aplicar essa mesma lógica no espaço? Um projeto modular de satélites permitiria que robôs substituíssem equipamentos de informática que deixaram de funcionar ou se tornaram obsoletos. Assim, as estruturas, os painéis solares e os radiadores poderiam continuar em operação por várias gerações. A presença de centenas de milhares de satélites semelhantes também poderia favorecer o desenvolvimento de robôs especializados em sua manutenção. O custo de desenvolvimento dessas máquinas seria então dividido entre um grande número de intervenções.

Cemitérios de satélites transformados em minas orbitais Quando um satélite se desintegra na atmosfera, seus materiais se dispersam na forma de gases e partículas. No entanto, foi necessária muita energia para transportar esses materiais até o espaço. Uma alternativa seria manter os satélites em fim de vida em plataformas de armazenamento orbital. Rebocadores automatizados poderiam transportá-los até lá para evitar sua destruição na atmosfera. Essas instalações formariam gradualmente reservas de matérias-primas. Robôs poderiam recuperar componentes ainda funcionais, desmontar as estruturas e separar os diferentes metais. Essas reservas, porém, precisariam ser organizadas e protegidas para evitar que milhares de satélites abandonados ficassem à deriva em uma órbita-cemitério, com risco de provocar colisões.

Fábricas de reciclagem movidas a energia solar A reciclagem espacial já é objeto de pesquisas. Em um estudo para a Agência Espacial Europeia (ESA), a Thales Alenia Space, por exemplo, idealizou uma fábrica de reciclagem em órbita. Batizada de Recycling Space Plant, ela usaria um forno solar para derreter materiais provenientes de satélites antigos e estágios de foguetes. Os metais recuperados poderiam então ser usados para fabricar novas peças diretamente no espaço. A implantação de grandes constelações poderia justificar economicamente instalações desse tipo, garantindo um fornecimento regular de materiais. Esses recursos poderiam abastecer canteiros de obras robotizados. Grandes estações espaciais, usinas de energia solar e telescópios poderiam ser montados sem que todos os seus materiais precisassem ser enviados da Terra.