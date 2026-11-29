Le projet de SpaceX de déployer jusqu'à un million de satellites dédiés à l'intelligence artificielle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle forme d'industrie spatiale. Celle-ci ne consisterait plus seulement à envoyer du matériel en orbite, mais également à l'entretenir, le transformer et le recycler directement dans l'espace.
Comme nous l'évoquions dans notre précédent article, une constellation de cette ampleur soulève plusieurs questions environnementales. Les lancements et les rentrées atmosphériques génèrent des polluants, et la multiplication des satellites augmente les risques de collisions.
SpaceX envisage déjà de fabriquer des satellites sur la Lune et, à plus long terme, d'exploiter les ressources minières des astéroïdes. Mais une première source de matières premières pourrait devenir disponible bien plus près de nous : les anciens satellites.
Des satellites morts toujours utiles
Les processeurs dédiés à l'intelligence artificielle évoluent rapidement. Dans les centres de données terrestres, les équipements informatiques sont régulièrement remplacés sans reconstruire les bâtiments qui les accueillent. Pourquoi ne pas appliquer cette même logique dans l'espace ?
Une conception modulaire des satellites permettrait à des robots de remplacer leurs équipements informatiques devenus inopérants ou obsolètes. Les structures, les panneaux solaires et les radiateurs pourraient ainsi rester en service pendant plusieurs générations.
La présence de centaines de milliers de satellites similaires pourrait également favoriser le développement de robots spécialisés dans leur maintenance. Le coût de développement de ces machines serait alors réparti sur un grand nombre d'interventions.
Des cimetières de satellites transformés en mines orbitales
Lorsqu'un satellite se désintègre dans l'atmosphère, ses matériaux sont dispersés sous forme de gaz et de particules. Pourtant, ces matériaux ont nécessité beaucoup d'énergie pour être acheminés dans l'espace.
Une autre approche consisterait à conserver les satellites en fin de vie sur des plateformes de stockage orbitales. Des remorqueurs automatisés pourraient les y transporter pour éviter leur destruction dans l'atmosphère.
Ces installations constitueraient progressivement des réserves de matières premières. Des robots pourraient y récupérer des composants encore fonctionnels, démonter les structures et trier les différents métaux.
Ces réserves devraient cependant être organisées et sécurisées pour ne pas laisser dériver des milliers de satellites abandonnés sur une orbite cimetière, au risque de provoquer des collisions.
Des usines de recyclage alimentées par le Soleil
Le recyclage spatial fait déjà l'objet de recherches. Dans le cadre d'une étude pour l'Agence spatiale européenne (ESA), Thales Alenia Space a notamment imaginé une usine de recyclage en orbite.
Baptisée Recycling Space Plant, celle-ci utiliserait un four solaire pour fondre les matériaux provenant d'anciens satellites et d'étages de fusées. Les métaux récupérés pourraient ensuite servir à fabriquer de nouvelles pièces directement dans l'espace.
Le déploiement de grandes constellations pourrait donner une justification économique à de telles installations, en leur fournissant un approvisionnement régulier en matériaux.
Ces ressources pourraient alimenter des chantiers de construction robotisés. De grandes stations spatiales, des centrales solaires ou encore des télescopes pourraient être assemblés sans expédier l'intégralité de leurs matériaux depuis la Terre.
SpaceX envisage déjà de fabriquer des satellites sur la Lune
Dans son prospectus financier publié en juin 2026, SpaceX présente une stratégie industrielle qui dépasse largement les lancements de satellites depuis la Terre.
L'entreprise envisage d'installer des usines sur la Lune pour y fabriquer des satellites. Les matériaux disponibles localement pourraient servir à produire leurs structures et une partie de leurs équipements.
Pour les expédier dans l'espace, SpaceX envisage l'utilisation d'une catapulte électromagnétique. Celle-ci accélérerait progressivement les satellites le long d'une piste, jusqu'à leur communiquer une vitesse suffisante pour quitter la surface lunaire.
Avec une gravité environ six fois plus faible que celle de la Terre et une atmosphère inexistante, la Lune se prête davantage à cette technique.
SpaceX envisage également d'exploiter les ressources minières des astéroïdes, afin d'approvisionner les futures industries spatiales et de réduire leur dépendance aux ressources terrestres.
Ces projets restent particulièrement ambitieux et nécessitent de résoudre de nombreuses difficultés techniques. Le recyclage des satellites en orbite terrestre pourrait constituer une autre voie vers cette industrie, si ce n'est une première étape.
Avant même d'aller chercher des métaux sur la Lune ou sur les astéroïdes, les entreprises spatiales pourraient apprendre à exploiter ceux qu'elles ont elles-mêmes placés dans l'espace.