Le projet de SpaceX de déployer jusqu'à un million de satellites dédiés à l'intelligence artificielle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle forme d'industrie spatiale. Celle-ci ne consisterait plus seulement à envoyer du matériel en orbite, mais également à l'entretenir, le transformer et le recycler directement dans l'espace. Comme nous l'évoquions dans notre précédent article, une constellation de cette ampleur soulève plusieurs questions environnementales. Les lancements et les rentrées atmosphériques génèrent des polluants, et la multiplication des satellites augmente les risques de collisions. SpaceX envisage déjà de fabriquer des satellites sur la Lune et, à plus long terme, d'exploiter les ressources minières des astéroïdes. Mais une première source de matières premières pourrait devenir disponible bien plus près de nous : les anciens satellites.

Des satellites morts toujours utiles Les processeurs dédiés à l'intelligence artificielle évoluent rapidement. Dans les centres de données terrestres, les équipements informatiques sont régulièrement remplacés sans reconstruire les bâtiments qui les accueillent. Pourquoi ne pas appliquer cette même logique dans l'espace ? Une conception modulaire des satellites permettrait à des robots de remplacer leurs équipements informatiques devenus inopérants ou obsolètes. Les structures, les panneaux solaires et les radiateurs pourraient ainsi rester en service pendant plusieurs générations. La présence de centaines de milliers de satellites similaires pourrait également favoriser le développement de robots spécialisés dans leur maintenance. Le coût de développement de ces machines serait alors réparti sur un grand nombre d'interventions.

Des cimetières de satellites transformés en mines orbitales Lorsqu'un satellite se désintègre dans l'atmosphère, ses matériaux sont dispersés sous forme de gaz et de particules. Pourtant, ces matériaux ont nécessité beaucoup d'énergie pour être acheminés dans l'espace. Une autre approche consisterait à conserver les satellites en fin de vie sur des plateformes de stockage orbitales. Des remorqueurs automatisés pourraient les y transporter pour éviter leur destruction dans l'atmosphère. Ces installations constitueraient progressivement des réserves de matières premières. Des robots pourraient y récupérer des composants encore fonctionnels, démonter les structures et trier les différents métaux. Ces réserves devraient cependant être organisées et sécurisées pour ne pas laisser dériver des milliers de satellites abandonnés sur une orbite cimetière, au risque de provoquer des collisions.

Des usines de recyclage alimentées par le Soleil Le recyclage spatial fait déjà l'objet de recherches. Dans le cadre d'une étude pour l'Agence spatiale européenne (ESA), Thales Alenia Space a notamment imaginé une usine de recyclage en orbite. Baptisée Recycling Space Plant, celle-ci utiliserait un four solaire pour fondre les matériaux provenant d'anciens satellites et d'étages de fusées. Les métaux récupérés pourraient ensuite servir à fabriquer de nouvelles pièces directement dans l'espace. Le déploiement de grandes constellations pourrait donner une justification économique à de telles installations, en leur fournissant un approvisionnement régulier en matériaux. Ces ressources pourraient alimenter des chantiers de construction robotisés. De grandes stations spatiales, des centrales solaires ou encore des télescopes pourraient être assemblés sans expédier l'intégralité de leurs matériaux depuis la Terre.