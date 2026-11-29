El proyecto de SpaceX de desplegar hasta un millón de satélites dedicados a la inteligencia artificial podría abrir el camino a una nueva forma de industria espacial. Esta ya no consistiría únicamente en enviar equipos a la órbita, sino también en mantenerlos, transformarlos y reciclarlos directamente en el espacio. Como comentábamos en nuestro artículo anterior, una constelación de esta magnitud plantea varias preguntas ambientales. Los lanzamientos y las reentradas atmosféricas generan contaminantes, y el aumento del número de satélites eleva el riesgo de colisiones. SpaceX ya contempla fabricar satélites en la Luna y, a más largo plazo, explotar los recursos minerales de los asteroides. Pero una primera fuente de materias primas podría estar disponible mucho más cerca: los satélites antiguos.

Satélites muertos que aún son útiles Los procesadores dedicados a la inteligencia artificial evolucionan rápidamente. En los centros de datos terrestres, los equipos informáticos se reemplazan con regularidad sin reconstruir los edificios que los albergan. ¿Por qué no aplicar esa misma lógica en el espacio? Un diseño modular de los satélites permitiría que robots reemplazaran los equipos informáticos que hayan dejado de funcionar o hayan quedado obsoletos. Así, las estructuras, los paneles solares y los radiadores podrían seguir en servicio durante varias generaciones. La presencia de cientos de miles de satélites similares también podría impulsar el desarrollo de robots especializados en su mantenimiento. El costo de desarrollar estas máquinas se distribuiría entonces entre un gran número de intervenciones.

Cementerios de satélites transformados en minas orbitales Cuando un satélite se desintegra en la atmósfera, sus materiales se dispersan en forma de gases y partículas. Sin embargo, se necesitó mucha energía para llevar esos materiales al espacio. Otra opción sería conservar los satélites al final de su vida útil en plataformas de almacenamiento orbital. Remolcadores automatizados podrían transportarlos hasta allí para evitar que se destruyan en la atmósfera. Estas instalaciones se convertirían progresivamente en reservas de materias primas. Los robots podrían recuperar componentes que aún funcionen, desmontar las estructuras y clasificar los distintos metales. Sin embargo, estas reservas tendrían que organizarse y asegurarse para evitar que miles de satélites abandonados queden a la deriva en una órbita cementerio, con el riesgo de provocar colisiones.

Plantas de reciclaje alimentadas por el Sol El reciclaje espacial ya es objeto de investigación. Como parte de un estudio para la Agencia Espacial Europea (ESA), Thales Alenia Space, en particular, imaginó una planta de reciclaje en órbita. Llamada Recycling Space Plant, usaría un horno solar para fundir materiales procedentes de satélites antiguos y etapas de cohetes. Después, los metales recuperados podrían servir para fabricar nuevas piezas directamente en el espacio. El despliegue de grandes constelaciones podría dar una justificación económica a este tipo de instalaciones, al proporcionarles un suministro regular de materiales. Estos recursos podrían abastecer obras de construcción robotizadas. Se podrían ensamblar grandes estaciones espaciales, centrales solares e incluso telescopios sin enviar desde la Tierra todos los materiales necesarios.