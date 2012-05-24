Test station électrique OSCAL PowerMax 2400 Pro + panneau solaire PM200: intelligent et pas cher

1 - Introduction

Caractéristiques de la station OSCAL PowerMax 2400 Pro:

- Sortie AC 230 V: onde sinusoïdale pure de 2400 W (pic 4800 W)

- Capacité de la batterie: 2016 Wh (extensible à plus de 20 kWh avec batteries additionnelles)

- Batterie: technologie LiFePO4 (> 3500 cycles à 80% de capacité), BMS intégré

- Entrées de charge: AC 1400 W, solaire 800 W (MC4/Anderson), véhicule

- Sorties disponibles: 16 prises et ports (4 prises AC, 2 USB-C PD 100 W, 4 USB-A 12/18 W, 2 DC5521 12 V, 1 allume-cigare 12-24 V/10 A, 1 Anderson 12 V/20 A, 2 pads de charge sans fil 15 W)

- Autres: fonction onduleur UPS (< 0,01 s), double haut-parleur intégré 35 W, éclairage LED 5 W (5 modes), application smartphone (Wi-Fi/Bluetooth), design modulaire sans câble



Caractéristiques du panneau solaire OSCAL PM200:

- Portabilité: panneau pliable en 4 sections avec poignée de transport

- Puissance et rendement: 200 W en crête, cellules monocristallines haut rendement (23 % env.)

- Solidité et durabilité: revêtement ETFE, étanchéité IP67

- Installation facilitée: pieds intégrés ajustables pour incliner le panneau, attaches de fermeture

- Connectique: câble intégré MC4 + jeu de câbles adaptateurs compatible avec 95 % des stations La station électrique transportable OSCAL PowerMax 2400 Pro propose une capacité importante et des fonctionnalités inédites. Avec sa batterie haute capacité, sa puissance de sortie de 2400 W et pas moins de 16 ports de toutes sortes pour délivrer du courant, ce modèle vise une polyvalence à toute épreuve – du camping aux pannes électriques la. Signe particulier, l'appareil intègre en plus un système audio et une conception modulaire permettant d'augmenter la capacité ou de réduire leselon l'En option, OSCAL propose un panneau solaire pliable 200 W (PM200 Pro) qui accompagne la station pour une recharge hors réseau. Nous avons testé l'station PowerMax 2400 Pro et panneau PM200, du déballage jusqu'à l'utilisation réelle, en réalisant des mesures détaillées de, de décharge et de rendement.Nous avons pu obtenir un code promo applicable chez le marchand Banggood à l'occasion de ses promotions #Banggood1111Sale, permettant une baille baisse de prix sur les différentes configurations de la station, de ses extensions et des panneaux solaires:à appliquer sur cette page Caractéristiques de la station OSCAL PowerMax 2400 Pro:- Sortie AC 230 V: onde sinusoïdale pure de(pic 4800 W)- Capacité de la batterie:(extensible à plus de 20 kWh avec batteries additionnelles)- Batterie: technologie(> 3500 cycles à 80% de capacité), BMS intégré- Entrées de charge:(MC4/Anderson),12/24 V- Sorties disponibles:(4 prises AC, 2 USB-C PD 100 W, 4 USB-A 12/18 W, 2 DC5521 12 V, 1 allume-cigare 12-24 V/10 A, 1 Anderson 12 V/20 A, 2 pads de charge sans fil 15 W)- Autres: fonction onduleur(< 0,01 s),, éclairage(5 modes),(Wi-Fi/Bluetooth),Caractéristiques du panneau solaire OSCAL PM200:- Portabilité: panneauavec poignée de(format mallette)- Puissance et rendement:en crête, cellules monocristallines haut rendement (23 % env.)- Solidité et durabilité: revêtement- Installation facilitée:pour incliner le panneau, attaches depour le transport- Connectique:compatible avec 95 % des stations

2 - Déballage et présentation

À la réception de la station OSCAL PowerMax 2400 Pro et du panneau solaire PM200, on découvre un ensemble de deux cartons bien protégé.







À l'intérieur du colis, le contenu est sobre: la station elle-même, accompagnée d'un câble d'alimentation secteur et d'un manuel d'utilisation. Le panneau solaire PM200, s'il est acquis en bundle, arrive dans son propre emballage avec les câbles nécessaires (notamment un câble MC4 vers Anderson pour le brancher à la station).







La station PowerMax 2400 Pro affiche un design industriel sobre, avec un boîtier en plastique rigide gris foncé. Ses dimensions (environ 47 × 29 × 33 cm) et son poids de l'ordre de 27 kg annoncent la couleur énergie



La construction inspire confiance, avec des grilles d'aération sur les côtés pour le système de ventilation et un assemblage sans jeu. La façade avant regroupe la plupart des connecteurs et commandes, organisés de manière ergonomique. Un large écran LCD occupe le centre. On trouve à l'arrière les prises pour entrée de courant (AC ou DC), à l'avant ceux pour la délivrance de courant (en plus d'un input DC).





Concernant la connectique, la PowerMax 2400 Pro est l'une des plus complètes du marché. Elle dispose de:

- 4 prises AC 230 V à ondes pures (jusqu'à 2400 W cumulés) pour brancher des appareils électroménagers, outils, etc.

- 2 ports USB-C Power Delivery de 100 W chacun, idéaux pour recharger rapidement laptops USB-C, tablettes ou smartphones compatibles.

- 3 ports USB-A 18 W + 1 port USB-A 12W pour alimenter divers périphériques USB classiques (smartphones, caméras, objets connectés...).

- 2 sorties DC5521 (jack DC 5,5 mm) fournissant du 12 V (6 A chacune, soit jusqu'à 72 W), couramment utilisées pour certains équipements électroniques ou luminaires.

- 1 prise allume-cigare 12 V - 24 V (type automobile) pour glacières, compresseurs d'air ou autres appareils auto.

- 1 port Anderson pouvant servir soit de sortie haute puissance pour camping-car, soit d'entrée solaire selon les besoins.

- 2 plaques de recharge par induction (sans fil) de 15 W chacune sont disposées sur le dessus de la station, permettant de recharger simplement un ou deux smartphones compatibles en les posant dessus.







Ce large éventail de sorties (jusqu'à 16 dispositifs alimentés simultanément !) offre une polyvalence exceptionnelle. Chaque groupe de prises dispose d'un interrupteur d'activation et la station intègre bien sûr les sécurités nécessaires (protection surcharge, court-circuit, température torche besoin







L'OSCAL PowerMax 2400 Pro se distingue également par deux caractéristiques rares sur ce type de produit. D'une part, elle intègre un système audio complet: un haut-parleur double comprenant un subwoofer de 25 W et un tweeter de 10 W est embarqué directement dans le châssis. Concrètement, cela signifie que la station peut servir d'enceinte – pratique pour animer un campement ou diffuser des alertes sonores en situation Bluetooth





D'autre part, la PowerMax 2400 Pro adopte une conception modulaire innovante: son bloc supérieur (contenant l'onduleur AC et les ventilateurs) peut être détaché de la base batterie. Ce design “stackable” sans câble permet non seulement d'empiler jusqu'à 10 batteries additionnelles (réf. BP2400) pour faire grimper la capacité totale à plus de 20 kWh, mais aussi d'utiliser la station de façon plus flexible.



Par exemple, si vous n'avez besoin que des sorties DC (USB, 12 V...) en mode silencieux, vous pouvez retirer le module AC: vous gagnez ainsi du poids en moins à transporter, et surtout vous supprimez tout bruit de ventilation (la base fonctionnant sans ventilateur en pur mode DC). La modularité facilite également le transport par éléments et le rangement: fini les gros câbles d'extension pour relier des batteries externes, ici tout s'emboîte proprement.









L'OSCAL propose une application smartphone dédiée (connexion en Bluetooth ou Wi-Fi) pour contrôler la station à distance. L'application permet de surveiller les entrées/sorties en temps réel, d'allumer/éteindre certaines sorties, d'activer le mode UPS ou encore de régler la puissance de charge AC. Cette dernière fonction est particulièrement appréciable pour limiter la vitesse de charge et ainsi réduire le bruit ou l'appel de courant sur une petite installation (on peut, par exemple, abaisser l'entrée AC à 500 W si l'on veut charger silencieusement).



Globalement, la présentation de la PowerMax 2400 Pro révèle un produit abouti, truffé de bonnes idées pour l'utilisateur.









Pour clore ce chapitre, le manuel: ce dernier possède une partie en français. Largement illustré, il n'y aura aucun mal à comprendre ce qui est indiqué.



Panneau solaire OSCAL PM200: portable et haute efficacité

En complément de la station, le panneau solaire OSCAL PM200 s'avère un accessoire presque indispensable pour qui envisage une utilisation nomade ou en site isolé.







Ce panneau, d'une puissance de 200 W, adopte une conception pliable astucieuse. Replié, il forme une mallette compacte d'environ 62 × 54 cm pour 5 cm d'épaisseur, avec une poignée de transport intégrée. Son poids d'environ 7 kg reste raisonnable pour un panneau de cette puissance, ce qui le rend facilement transportable à la main ou dans un coffre de voiture.



Une fois déplié (dimensions ~2,35 m × 0,54 m), le PM200 expose quatre larges panneaux photovoltaïques monocristallins. La face externe est traitée avec un revêtement ETFE à 6 couches qui améliore à la fois le rendement (haute transmission de la lumière, annoncé avec 97 % de transparence) et la durabilité (résistance à la chaleur, aux UV, aux rayures).







L'ensemble bénéficie d'une certification IP67 une fois déployé, soit une bonne résistance à l'eau et à la poussière – le panneau ne craint donc pas les éclaboussures ou la pluie fine (bien qu'il ne faille pas le laisser des heures



Le PM200 utilise des cellules silicium monocristallin de dernière génération, affichant un rendement de conversion pouvant atteindre 23 %. C'est l'une des meilleures technologies disponibles pour le grand public, ce qui permet à OSCAL d'offrir une puissance élevée dans un format relativement contenu. Visuellement, ces cellules apparaissent d'un noir sombre, caractéristique des hauts rendements. En pratique, cela signifie que même par temps peu lumineux, le panneau parvient à générer du courant.







Le panneau est fourni avec un jeu de câbles très complet: au dos, un câble principal avec connecteurs MC4 est prêt à l'emploi, et OSCAL inclut un adaptateur MC4 vers Anderson (entre autres) pour brancher directement le panneau à l'entrée de la PowerMax 2400 Pro. D'autres embouts sont aussi de la partie, rendant le PM200 compatible avec la plupart des stations d'énergie du marché.



L'installation du panneau est on ne peut plus simple. Des béquilles ajustables sont intégrées à l'arrière de chaque segment afin de le positionner à l'angle optimal face au soleil. On déploie le panneau au sol ou sur une surface plane sud rayonnement



3 - Tests de charge et décharge sur secteur

Après avoir passé en revue le design et les caractéristiques, il est temps de vérifier les performances réelles de la PowerMax 2400 Pro. Nous avons pour cela réalisé plusieurs essais avec un cycle complet de charge et de décharge de la station, tout en surveillant les puissances et l'énergie échangée. L'objectif est de mesurer le rendement de l'appareil, c'est-à-dire la part d'énergie effectivement stockée puis restituée, ainsi que de juger son comportement notamment sonore en fonctionnement.



Charge sur prise murale

Pour le test de charge, la station complètement déchargée est branchée à une prise murale standard 230 V. Nous utilisons un wattmètre à la prise pour mesurer la puissance réellement tirée du secteur, et comparons à l'indication donnée







La station commence à charger à puissance réduite, puis augmente par paliers jusqu'à atteindre la charge rapide promise. Après une vingtaine de minutes de charge, la puissance absorbée grimpe pour atteindre un plateau d'environ 1415 W. Cette montée en puissance progressive sur les premières minutes est probablement due au système de gestion de charge intelligent, qui évite de tirer trop brusquement sur le courant (il est possible de choisir une puissance d'entrée moindre via l'app si on le souhaite). Quoi qu'il en soit, la pleine puissance est atteinte et maintenue pendant la majeure partie du processus.



En fin de charge, la puissance d'entrée diminue progressivement afin d'équilibrer les cellules lithium et d'éviter toute surcharge. Nous avons en effet observé que la puissance a commencé à baisser régulièrement durant les 10 à 15 dernières minutes. Ce ralentissement final est classique sur les batteries LiFePO4 et explique que les 5 % restants prennent un peu de temps malgré la majeure partie de la charge effectuée à haute puissance.





La PowerMax 2400 Pro a terminé sa charge complète (de 0 à 100 %) en un peu moins de 2 heures (environ 1h50 dans notre essai).



En termes d'énergie, notre wattmètre indique qu'environ 2400 Wh ont été tirés du réseau pour recharger complètement la batterie interne (qui, rappelons-le, stocke 2016 Wh utilisables). Cela signifie qu'environ 16 % de l'énergie a été perdue sous forme de chaleur ou utilisée par les circuits de contrôle pendant la charge. Dit autrement, le rendement en charge global de la station est d'environ 84 % (2016 Wh stockés pour 2400 Wh consommés).



Ce chiffre peut sembler en-deçà de certaines annonces marketing, mais il faut le replacer dans le contexte lente





Bon point, une fois la charge terminée, la PowerMax 2400 Pro se met en maintien de tension et n'absorbe plus qu'un faible courant d'entretien. Nous avons mesuré une consommation résiduelle de seulement 1,3 à 1,4 W à la prise une fois la charge terminée, signe que l'appareil gère efficacement la fin de charge sans gaspiller d'énergie.



Côté bruit, la station sait se faire discrète quand elle le peut. Pendant la charge, les ventilateurs internes se sont activés pour dissiper la chaleur du convertisseur AC/DC seulement lorsque la puissance d'entrée était significative. On entend un souffle d'air continu, qui se fait clairement entendre sans pour autant être trop bruyant. Dès que la puissance d'entrée passe sous un seuil (fin de charge ou si on limite la puissance manuellement), les ventilateurs ralentissent fortement, voire s'arrêtent totalement. Ainsi, en limitant la charge ou en début/fin de cycle, la station est totalement silencieuse, ce qui est très appréciable lors d'une utilisation intérieure.



Décharge

Pour tester la capacité de décharge et le rendement de la station, nous avons utilisé un appareil particulièrement gourmand: un sèche-cheveux classique, réputé pour sa forte consommation sur secteur. L'appareil sélectionné tire un peu plus de 1000 W en fonctionnement continu. Nous avons branché ce sèche-cheveux sur l'une des prises AC de la PowerMax 2400 Pro, batterie chargée à 100 %, et nous l'avons fait fonctionner jusqu'à extinction de la station (c'est-à-dire jusqu'à ce que la batterie atteigne 0 %). Là encore, un wattmètre a été utilisé pour mesurer la puissance fournie en sortie et nous avons comparé avec l'affichage de la station.







Dès la mise en route du sèche-cheveux, la PowerMax 2400 Pro encaisse la charge sans broncher. Nous relevons une puissance stable d'environ 1070 W consommée par l'appareil (valeur mesurée au wattmètre AC). Sur l'écran de la station, la puissance de sortie oscille autour de 1110 W, soit un écart d'une quarantaine



Le sèche-cheveux a fonctionné en continu pendant environ 1h40 avant que la PowerMax 2400 Pro ne coupe l'alimentation délivrée en AC, mais sans s'éteindre. Elle garde donc une réserve minimale pour ses propres circuits.





Durant ce laps de temps, la station a délivré au total ~1790 Wh d'énergie (mesurés) à notre appareil de test. C'est une bonne performance pour une batterie de 2016 Wh de capacité nominale. On en déduit un rendement de décharge d'environ 88,8 %. L'onduleur 2400 W de l'OSCAL s'avère très efficace. Le fait d'avoir sollicité la station à environ 40 % de sa puissance maximale (1000 W sur 2400 W possibles) correspond peut-être aussi à une zone de rendement optimal pour l'électronique, ce qui explique que peu d'énergie ait été dissipée en chaleur sur ce test.



Du côté du refroidissement en décharge, la PowerMax 2400 Pro confirme son bon comportement. Le bruit émis est resté convenable: un souffle continu, sans variations brusques, d'une intensité modérée. Même en fin de décharge, avec la batterie faiblissante, la ventilation est restée stable.





Une fois la station repassée au repos, les ventilateurs se coupent, laissant place à un silence total. C'est là un aspect très positif: contrairement à d'autres modèles de forte capacité qui maintiennent parfois un léger souffle permanent même au repos, l'OSCAL PowerMax 2400 Pro sait se faire oublier lorsqu'on ne lui demande rien.



Bilan énergétique et performance globale

En compilant nos mesures de charge et de décharge, on peut établir un bilan énergétique complet de la station. Pour environ 2400 Wh tirés du secteur en AC lors de la charge, stockage DC et restitution AC, nous avons pu récupérer environ 1790 Wh utiles. Le rendement global du cycle complet AC s'établit donc autour de 75 %. Autrement dit, sur 100 Wh prélevés sur la prise murale et stockés dans la batterie, la station en restituera ~75 Wh à vos appareils en courant alternatif. Ce niveau de rendement, qui tient compte de toutes les conversions (charge AC/DC puis décharge DC/AC) et des consommations internes, est dans la bonne moyenne de ce qu'on peut attendre d'une station de cette taille.



Les pertes totales (environ 25 %) reflètent la haute puissance mise en jeu et le fait qu'il y a deux conversions successives. Le résultat reste parfaitement honorable et signifie concrètement que la majeure partie de l'énergie est bien utilisée.



En matière de gestion thermique et sonore, le bilan est excellent. La station maintient ses composants à bonne température sans jamais devenir assourdissante. Même lors d'un fonctionnement intensif, le bruit reste contenu à un niveau de fond acceptable. Et surtout, en absence de forte sollicitation, l'appareil redevient complètement silencieux – un critère important pour un usage en intérieur, la nuit, ou en camping dans un environnement



4 - Installation, portabilité et test du panneau solaire

Après les essais sur prise murale, nous avons testé la PowerMax 2400 Pro avec son panneau PM200 en conditions réelles, en extérieur. L'installation de l'ensemble s'est révélée simple et directe.



Commençons par la portabilité. Avec ses 27 kg, la PowerMax 2400 Pro n'est évidemment pas destinée à être portée sur de longues distances à bout de bras. En revanche, ses poignées solides permettent de la charger dans un coffre de voiture sans grande difficulté. Une fois au camping ou sur le lieu d'utilisation, on peut la déplacer sur quelques dizaines de mètres à deux mains. Ce poids conséquent est le prix à payer pour la grosse batterie LiFePO4 embarquée, et reste comparable aux autres stations de capacité ~2 kWh du marché.







On aurait pu imaginer l'ajout de roulettes escamotables pour faciliter le roulage, mais ce n'est pas prévu sur ce modèle – sans doute pour éviter d'augmenter l'encombrement ou d'affaiblir la structure. Quoi qu'il en soit, pour un usage sédentaire ou semi-nomade (van, camping-car, jardin, chantier...), le transport de la station reste gérable. La construction en deux modules peut d'ailleurs aider: en séparant le bloc supérieur du bloc batterie, on obtient deux pièces plus faciles à manipuler puis à réassembler sur place.



Le panneau solaire PM200, de son côté, brille par sa portabilité. Replié en mallette compacte de 7 kg, il se glisse aisément dans le coffre aux côtés de la station. Sur site, on déploie le panneau en quelques secondes et on le place idéalement. Durant nos tests, nous avons expérimenté la recharge solaire un après-midi d'automne, vers 16h fin octobre, alors que le soleil était déjà bas sur l'horizon. Le panneau a alors délivré une puissance de 130 à 140 W environ.







Ce résultat est excellent compte tenu des conditions loin d'être idéales (ensoleillement oblique, atmosphère légèrement voilée). Il démontre la qualité des cellules du PM200: même dans des conditions peu favorables, le panneau parvient à exploiter le moindre rayon de soleil. Par comparaison, des panneaux de même taille mais de technologies plus anciennes ne sortiraient guère plus de 50-80 W dans ces circonstances.



Atteindre les 200 W annoncés est donc tout à fait envisageable dès que le ciel est dégagé et que l'orientation est optimisée. Concrètement, cela signifie qu'en plein été ou par une journée très ensoleillée, le PM200 pourra recharger entièrement la station en une petite journée. Notez que la PowerMax 2400 Pro peut accepter jusqu'à 800 W d'entrée solaire, soit jusqu'à quatre panneaux PM200 connectés en parallèle.



L'utilisation du panneau est par ailleurs on ne peut plus simple: il suffit de le brancher à la station. Le câble adaptateur MC4 fourni permet de connecter le panneau à l'entrée Anderson de la PowerMax 2400 Pro en un clic. Aussitôt connecté, la station détecte la source solaire et commence à charger automatiquement sa batterie, sans configuration particulière. On entend un léger clic du relais d'entrée, puis l'écran affiche la puissance solaire entrante. Cette automatisation fait que même un néophyte peut exploiter l'énergie solaire sans difficulté.





Pour optimiser la production, il convient bien sûr de réorienter le panneau de temps à autre en suivant la course du soleil, surtout en hiver où le soleil reste bas. Le support inclinable intégré aide grandement à maximiser l'angle d'incidence. Durant nos tests, nous avons constaté que le PM200 chauffe assez peu, signe d'un bon rendement: le revêtement ETFE semble bien dissiper la chaleur et éviter les pertes par élévation de température des cellules.



Imaginons une journée de camping: la station peut alimenter un petit réfrigérateur 12 V, des lampes, recharger tous les téléphones, faire fonctionner un projecteur ou même une bouilloire électrique (ponctuellement) le matin. Pendant ce temps, le panneau solaire, déployé à proximité, recharge la batterie tout au long de la journée. Le soir venu, on dispose de suffisamment d'énergie pour continuer à alimenter l'éclairage, une enceinte (intégrée !), un vidéo-projecteur pour une séance plein air, etc. Le tout sans jamais avoir besoin de démarrer un groupe électrogène



Un autre aspect pratique concerne l'installation domestique en mode secours. Avec sa fonction UPS ultra-rapide, la PowerMax 2400 Pro peut tout à fait servir d'onduleur géant pour protéger des équipements sensibles à la maison ou au bureau. Son temps de basculement < 10 ms assure par exemple qu'une box Internet, un PC ou même un petit congélateur continuera à fonctionner lors d'une coupure de courant. On pourra brancher la station en permanence sur le secteur, et y connecter les appareils critiques.



En cas de panne secteur, la transition sera transparente. Avec 2016 Wh utiles, on a de quoi tenir de longues heures sur les appareils essentiels (par exemple une box + routeur + quelques LED pourraient être alimentés plus d'une journée). L'écran lumineux sera lisible même dans le noir pour surveiller l'autonomie restante, et la lampe intégrée pourra dépanner en éclairage d'appoint. Si le soleil est de la partie, on peut même recharger la station en journée pour prolonger le secours.



5 - Conclusion