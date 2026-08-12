🧠 Cet édulcorant pourrait perturber la vascularité du cerveau

L’érythritol, un édulcorant utilisé dans des produits sans sucre, a perturbé plusieurs fonctions de cellules vasculaires cérébrales cultivées en laboratoire. Les résultats concernent notamment la dilatation des vaisseaux, le stress oxydatif et la dissolution des caillots.

L’équipe de l’Université du Colorado à Boulder a étudié des cellules endothéliales microvasculaires cérébrales humaines. Ces cellules tapissent les petits vaisseaux qui irriguent le cerveau. Elles participent au contrôle du débit sanguin et aux échanges entre le sang et les tissus cérébraux.

Érythritol - Image Wikimedia

Les chercheurs ont exposé les cellules pendant trois heures à une concentration de 6 millimoles par litre d’érythritol. Selon l’étude, cette valeur correspond à l’exposition attendue après l’ingestion d’environ 30 g dans une boisson édulcorée. Des cellules non exposées ont servi de groupe de comparaison.

Après ce traitement, la production d’espèces réactives de l’oxygène a presque doublé. Ces molécules très réactives peuvent endommager les composants cellulaires lorsqu’elles deviennent trop abondantes. Les cellules ont aussi augmenté certaines protéines antioxydantes, ce qui indique une réponse défensive face à ce stress.

L’érythritol a également modifié les signaux contrôlant le diamètre des vaisseaux. La production de monoxyde d’azote, une molécule favorisant leur dilatation, a diminué. Celle d’endothéline-1, qui contribue au contraire à leur contraction, a augmenté. Un tel déséquilibre pourrait impacter le débit sanguin cérébral.

Une autre expérience a porté sur l’activateur tissulaire du plasminogène, ou t-PA. Cette protéine aide l’organisme à dissoudre les caillots sanguins. Après une stimulation par la thrombine, les cellules exposées à l’érythritol ont libéré moins de t-PA que les cellules témoins.

Ces mécanismes sont compatibles avec une fonction vasculaire moins protectrice, mais leur portée clinique reste inconnue. L’étude repose sur une seule lignée cellulaire, une exposition brève et une concentration unique. Elle n’intègre ni la digestion, ni le métabolisme, ni l’élimination de l’édulcorant dans un organisme complet.

Les auteurs estiment que ces observations pourraient aider à expliquer des associations déjà relevées entre des concentrations élevées d’érythritol dans le sang et certains événements cardiovasculaires. Des essais chez l’être humain restent nécessaires pour déterminer les effets réels d’une consommation régulière, les doses concernées et les populations éventuellement plus vulnérables.